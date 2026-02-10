RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: A magyar embereknek meg kell kapaszkodni

„Ébredj fel Európa és fegyverkezz most!” – ezt rakta ki az Európai Néppárt közösségi oldalára. Szentkirályi Alexandra fontos figyelmeztetést tett közzé.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.10. 12:05
Módosítva: 2026.02.10. 13:55
„Ébredj, Európa! Fegyverkezz most!” – mondja Manfred Weber, Ursula és a Tisza pártcsaládja. Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán osztotta meg az Európai Néppárt bejegyzését.

Amikor a németek ilyenekkel riogatnak és épp neki akarnak ugrani megint az oroszoknak, akkor a magyar embereknek meg kell kapaszkodni. Mert igen, ezek képesek erre harmadjára is. És ha olyan ember vezeti hazánkat, aki nem tud nemet mondani Brüsszelnek és Berlinnek, akkor ráfázunk és kár volt újraépíteni a budai várat. Ezért is a biztos választás a Fidesz!

– írja a fővárosi Fidesz frakcióvezetője.

 

