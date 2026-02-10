Szentkirályi Alexandra: A magyar embereknek meg kell kapaszkodni

Amikor a németek ilyenekkel riogatnak és épp neki akarnak ugrani megint az oroszoknak, akkor a magyar embereknek meg kell kapaszkodni. Mert igen, ezek képesek erre harmadjára is. És ha olyan ember vezeti hazánkat, aki nem tud nemet mondani Brüsszelnek és Berlinnek, akkor ráfázunk és kár volt újraépíteni a budai várat. Ezért is a biztos választás a Fidesz!