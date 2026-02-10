RETRO RÁDIÓ

Ez az, ami 1,4 millió forint kiadást jelentene minden egyes magyar családnak

Tarr Zoltán nagy pénzügyi potenciált lát Ukrajna segélyezésében. A Tisza Párt már az újjáépítést tervezik a mi forrásainkból Szentkirályi Alexandra szerint.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.10. 08:48
Módosítva: 2026.02.10. 08:49
Szentkirályi Alexandra ukrajna Magyar Péter Tisza Párt

„Egy ukrán elemző elmondta: ki kell mondani, hogy Ukrajna érdeke a Tisza győzelme, mert Magyar Péter támogatja Ukrajna EU-csatlakozását.” - írja Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán.

Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra Fotó: Metropol

Tarr Zoltán pedig Brüsszel ukrán segélyezését előnyösnek látja, és nagy pénzügyi potenciált lát benne. Remek. Tehát a Tisza simán odaadná a magyarok pénzét Ukrajnának, és teljesítené Zelenszkij 800+700 milliárd dolláros követelését. Ez az, ami 1,4 millió forint kiadást jelentene minden egyes magyar családnak. Erre kell nemet mondanunk a nemzeti petíción és április 12-én is. A Fidesz a biztos választás!

– közölte a fővárosi Fidesz frakcióvezetője.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu