Ez az, ami 1,4 millió forint kiadást jelentene minden egyes magyar családnak
Tarr Zoltán nagy pénzügyi potenciált lát Ukrajna segélyezésében. A Tisza Párt már az újjáépítést tervezik a mi forrásainkból Szentkirályi Alexandra szerint.
„Egy ukrán elemző elmondta: ki kell mondani, hogy Ukrajna érdeke a Tisza győzelme, mert Magyar Péter támogatja Ukrajna EU-csatlakozását.” - írja Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán.
Tarr Zoltán pedig Brüsszel ukrán segélyezését előnyösnek látja, és nagy pénzügyi potenciált lát benne. Remek. Tehát a Tisza simán odaadná a magyarok pénzét Ukrajnának, és teljesítené Zelenszkij 800+700 milliárd dolláros követelését. Ez az, ami 1,4 millió forint kiadást jelentene minden egyes magyar családnak. Erre kell nemet mondanunk a nemzeti petíción és április 12-én is. A Fidesz a biztos választás!
– közölte a fővárosi Fidesz frakcióvezetője.
