Először szólalt meg gyermeke születéséről az Exatlon sztárja: "Nehezen hagyom otthon reggelente!"

Mindig is nagyon szeretett volna családot és gyermeket Ungvári Miklós, ez az álma 45 évesen vált valóra. Az Exatlon mindig mosolygó sztárja most élete legszebb időszakát éli kisfiával és feleségével, Demeter Dórával.

Az Exatlon Hungary után ismerte meg szerelmét Ungvári Miklós (Fotó: Ungvári Miklós / Instagram)

Az Exatlon sztárja imád édesapa lenni

Ungvári Miklós már elmúlt 40 éves, amikor megismerte szerelmét, Dórát. Előtte is voltak kapcsolatai, de az erdélyi lány személyében találta meg az igazit az Exatlon bajnoka. Nem volt kérdés a romantikus eljegyzés, a gyémántgyűrű, az esküvő és a hatalmas lagzi. Tavaly pedig az olimpikon bejelentette, hogy Dórával első gyermeküket várják. Ungvári Mikes október végén született meg, ezzel feje tetejére állítva a család életét.

„Nagyon boldogok vagyunk, Mikes nemsokára öt hónapos lesz, nagyon kiegyensúlyozott gyerkőc – kezdte lapunknak az Ázsia Expresszt is megjárt büszke apuka, aki hozzátette: „Minden napunk egy ajándék vele, még ha néha fáradtabbak is vagyunk. Minden perc tartogat újdonságot, Mikes már túl van az első babaúszásán is. Nagyon élvezzük ezt az időszakot, bízunk benne, hogy ő is bír bennünket. Szenzációs kiskrapek, már tervezzük a nyaralásunkat, Tenerifére megyünk. De alig várom a későbbi kalandokat, hogy együtt bringázzunk, raftingoljunk, másszunk, nem beszélve a lovaglásról, ami ugye az életemnek nagyon fontos része, remélem neki is az lesz!”

Ungvári Miklós felesége örömére is lovas versenyre készül Szaúd-Arábiában

Ungvári Miki arról is mesélt, hogy bár erről inkább feleségét kellene megkérdezni, de szerinte ő jó fej apuka, aki igyekszik kivenni mindenből a részét otthon.

Eleinte féltem, hogy valamit rosszul csinálok, de aztán belejöttem. Korábban az apuka barátaim mindig mondták, hogy meg fog változni a világom, ha megszületik a gyermekem. És tényleg így van, sokkal érzelgősebb lettem, meg aggódóbb is. Az anyukája erőn felül teljesít, csodálatos anyuka, de én is segítek mindenben, pelenkázok is. Bevallom férfiasan, reggelente nagyon nehezen hagyom otthon őket, hiányzik a kisfiam szuszogása, mosolya napközben! Egyébként hatalmas kalandra készülünk novemberben, AlUlába repülünk novemberben, Szaúd-Arábiába. Ez a világörökség része, ott rendezik meg azt a távlovagló versenyt, amin indulok, ez lesz az első igazi közös kalandunk!

- zárta gondolatait Ungvári Miklós cselgáncsozó.