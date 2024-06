Hoppá: Kis híján újra meghiúsult az Exatlon sztárjának eljegyzése

Nem volt megtervezve, a bátyjáéktól jöttünk éppen, nem számított rá, de mondjuk más sem, mert már többször meghiúsult a lánykérés, még a napokban is kint Erdélyben. És akkor, amikor már úgy látszik, ez a csata is elbukni látszik, hirtelen háborút nyertem. Odafordultam hozzá, de ő hátat fordított először és nem azt mondta rögtön, hogy igen, na szóval ott is voltak érdekes pillanatok. De aztán a szemembe nézett és azt kérdezte mi a baj, én meg mondtam semmi, csak lenne egy kérdésem, vagy kérésem, persze letérdeltem azért.