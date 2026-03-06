Varga Barnabás végképp berobbant, áradoznak róla a görögök
Első 9 tétmeccsén 6 gólban volt vastagon benne, de még ennél is többet várnak tőle. Varga Barnabás eddig minden új klubjában gólok sorával nyitott.
Varga Barnabás hamar meghódította Athént: a Fradiból év elején kivásárolt csatár eddig 9 tétmeccsen játszott az AEK futballcsapatában, és 4 gól mellett 2 gólpasszal vette ki a részét a sikerekből. Kosztasz Pliacikasz görög sportújságíró szerint a 31 éves magyar labdarúgó máris megmutatta, hogy a gólszerzés és a mezőnyjáték terén is nagy hasznára lehet új klubjának. Ugyanakkor kiemelte azt is, hogy a következő mérkőzéseken még ennél is jobb teljesítmény várható Vargától.
Mindezt arra alapozza a Sports DNA cikkében, hogy Varga Barnabás eddig minden átigazolása után szinte berobbant új csapataiba.
Varga Barnabás: Ha új klub, akkor gólok sorozatban
Mind közül a legkiemelkedőbb kezdése 2023 nyarán, a Fradiban jött össze: miután Paksról gólkirályként odaszegődött, az első 10 meccsén 14 gól és 6 gólpassz volt a mérlege.
Előtte, amikor a 2022/23-as szezonra Paksra szerződött, ott az első 9 mérkőzésén 7 gól és 2 gólpasszal kezdett.
Korábban 2020 januárjától játszott Gyirmóton, és az első teljes NB II-es szezonját az első 10 fordulóban 4 góllal nyitotta.
Ezt megelőzően, 2019-ben az SV Lafnitz színeiben ugyanekkor 3-3 góllal és gólpasszal állt az osztrák másodosztályban.
Még egy évvel korábban, az osztrák negyedosztályú (Burgenlandliga) Mattersburg II-ben az első 9 meccsén 15-ször volt eredményes.
