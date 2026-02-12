Újra fizetett provokátorokat küldött a Tisza Párt a Lázárinfóra

„A Tisza Párt ismét fizetett provokátorokat küldött, hogy megzavarják a Lázárinfót” – írta közösségi oldalán Deák Dániel politikai elemző, a legutóbbi, Győrben tartott Lázárinfó után. A szerdai fórumon történtekre – mely során többek között verekedési és ölési szándék is elhangzott az említett résztvevők szájából – reagált Lázár János is, aki szerint ez az eset jól szemlélteti Magyar Péter tervét, miszerint minél nagyobb a káosz az országban, annál jobbak az esélyei az áprilisi országgyűlési választáson.

Lázár János szerint Magyar Péter (képünkön) mindenáron hatalmat akar, és úgy gondolkodik, minél nagyobb a káosz az országban, és minél rosszabb az országnak, annál jobb neki (Fotó: AFP / afp)

Újabb közjáték és provokáció zavart meg egy Lázár János tartotta fórumot. Legutóbb múlt csütörtökön a gyöngyösi Lázárinfón történtek agresszív, erőszakos bekiabálások, melyet követően Orbán Viktor azt mondta: 1990 óta, amióta Magyarországon demokrácia van nem fordult elő, hogy az egyik választáson induló párt bűnözőket toborozzon bandába, és ráküldje az ellenfele egyik vezető politikusára, meg az ott összegyűlt fideszesekre.

A legfrissebb, szerdai rendezvénnyel kapcsolatban Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője felidézte, hogy a fórum iránt – megfogalmazása szerint – hatalmas volt az érdeklődés, és a miniszter négy órán keresztül válaszolt a feltett kérdésekre. Hozzátette: szerinte ilyen hosszúságú, minden kérdésre kiterjedő fórumot korábban egyetlen magyar politikus sem tartott, és úgy véli, a rendezvénysorozat sikere zavarja a Tisza Pártot, ezért küld az eseményre fizetett provokátorokat.

A tiszás provokátorok egyik mélypontja az volt, amikor a háborún nevettek és bekiabáltak, amikor Lázár János az áldozatokról beszélt. A miniszter nem jött zavarba, határozottan helyre tette mindazokat, akik ezen élcelődtek, a reakciója hatalmas tapsot váltott ki a teremben

– írta az elemző, akinek szavait a Ripost idézte.

Deák Dániel különbségként említette, hogy állítása szerint a Lázárinfón a kritikusokat is meghallgatják, míg Magyar Péter fórumain a vele egyet nem értőket rendőrökkel vitetik el. A hétvégi balmazújvárosi időközi választás eredményére is hivatkozott, amelyet a Fidesz nyert meg, és ebből azt a következtetést vonta le, hogy szerinte nem támasztják alá a Tisza Párt jelentős előnyét mutató ellenzéki kutatások. Mint fogalmazott:

Magyar Péterék is tudják, hogy a Fidesz vezet, ezért egyre látványosabban pánikolnak és balhéval, provokációval igyekeznek teret nyerni. Ez azonban sosem volt nyerő Magyarországon, a magyarok többsége ugyanis mindig azt a politikai erőt választja, amelyik biztonságot és kiszámíthatóságot nyújt és elutasítja a provokációt és a balhét.

Lázár János: Magyar Péter csak rombolni és uszítani tud

A fórumon történtekre még szerda este maga Lázár János építési és közlekedési miniszter is reagált. Közösségi oldalára feltöltött videójában kifejtette, hogy véleménye szerint „a Magyar Péter nevezetű ember annyira aljas és kétszínű, hogy tisztességes, normális győrieket akar egymásnak ugrasztani”. Állítása szerint Magyar Péter „felfogadott egy néhány emberből álló tiszás pribék csoportot, akiknek az volt a feladata, hogy feszültséget szítson a fideszes és nem fideszes győriek között.”

Ha Magyar Péter kezébe kerülne az ország, akkor itt magyar-magyarnak, ember-embernek lenne uszítva, mert Magyar Péter csak rombolni és uszítani tud. Megegyezni, vagy együttműködni lehetetlen vele

– fogalmazott.