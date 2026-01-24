Lázár János: 2026-ban a Fidesszel a vidéki magyarok nyernek, a vidék győztes lesz

A kaposvári Háborúellenes Gyűlésen Lázár János külön köszöntötte a somogyi cigány honfitársakat, akikkel hosszú évtizedek óta együtt dolgoznak. Kiemelte azt is, hogy a Fidesz győzelmével a vidék is győzni fog 2026-ban.

Lázár János Fotó: MW

Lázár János a Háborúellenes Gyűlésen: "Hajrá Magyarország, hajrá magyarországi cigányság"

Kaposváron sikerült megidézni a Lázárinfó hangulatát. Az építési és közlekedési miniszter kiemelte, hogy a magyarok támogatása minden foglalkozású és származású magyarra vonatkozik - írja a Ripost.

Hiszem, veletek együtt, és képviselem, hogy Magyarországon minden magyar embernek dolgoznia kell, aki erre képes. Nekünk fideszeseknek az a kötelességünk, hogy mindenkinek munkát teremtsünk ebben az országban. Nem az a kötelességünk, hogy bevándorlóknak helyet csináljunk. Amikor arról beszélek, hogy minden magyar embernek munkahelyet teremtünk, minden cigány és nem cigány embernek teremtünk munkahelyet. Nekünk kötelességünk, hogy megbecsüljük a munkást és a munkát, akár szellemi vagy fizikai munkáról van szó. Tisztelet a diplomásoknak és a takarító munkásoknak is.

– fogalmazott Lázár János. A Balatonalmádi Lázárinfón elhangzott szavaira tiszta és egyenes beszéddel reagált.

Amit a Balatonalmádi beszédben mondtam, volt akit megbántott. Ezért szeretnék elnézést kérni. Különösképpen szeretném megkövetni azokat a cigány magyar honfitársaimat, akiknek ez fájt. Bocsánat érte, valóban sajnálom. Teszem ezt azért, mert aki engem ismer, tudja, hogy az elmúlt 25 évben mindig a cigányokért és nem a cigányok ellen dolgoztam. Somogyországnak a magyarországi cigányok jelentik a tartalékot.

A miniszter kiemelte hogy a 2026-os választás tétje nem csak az, mivel juthatnak előbb a magyarok. Amikor Orbán Viktor kormányozza Magyarországot, mindenki dolgozhat, aki dolgozni akar, megélhet, gyarapodhat, otthonteremtésbe kezdhet. A legfontosabb kérdés, hogy biztonságban vagy káoszban fogunk élni.

A vidéki magyarok is csak a Fideszre számíthatnak.

Lázár János kiemelte, hogy a vidékpártiság nemcsak érzelmi, hanem nemzetstratégiai kérdés is. Ezen a választáson el fog dőlni a mezőgazdaság, a gazdák sorsa, valamint hogy lesz-e modern magyar gazdaság, önálló magyar élelmiszeripar vagy hobbigazdálkodás lesz.

Mi fideszesek nem a budapestiek ellen vagyunk, hanem azokkal, akik folyamatosan azt szajkózzák, hogy azért kell többet adni Budapestnek, mert egyharmada a GDP-nek ott termelődik. Ez nem érdem, ez maga a probléma. Minél többet kap Budapest, annál kevesebb jut nektek vidéken. A tiszások nem a vidéknek és a vidékieknek fognak pénzt adni, hanem Budapestnek. A Tisza budapesti párt nagyvárosi emberekkel. Ha a Tisza lesz kormányon, a vidéknek kuss lesz a neve.

Hangsúlyozta, ha a Fidesz nyeri a választást, a kormány a vidéki támogatásokat megsokszorozza.

A Fideszre a magyarok mindig számíthatnak. Az elmúlt 3 évtizedben lehetett ránk számítani. Mi mindig megvédtük a magyarokat és nem vettünk el semmit a magyaroktól. Legfeljebb elvettünk a bankoktól, multiktól, energiacégektől és a nemzetközi nagytőkétől. Ha a Fidesz győz, mindenki nyer, aki dolgozik, de ha a Tisza győz, mindenki veszít, akinek van valamije. Mi vagyunk az egyedüli, valódi erővel rendelkező politikai közösség, amelyik az emberek hétköznapi problémáival foglalkozik.

– fogalmazott a miniszter. Hozzátette; a legerősebb fegyvere a vidéki magyaroknak Orbán Viktor. 2026-ban a vidéki magyarok nyernek, a vidék győztes lesz.