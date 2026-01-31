RETRO RÁDIÓ

Totális kudarc: 150 ember jelent meg a Tisza hergelésén

Ebbe fulladt Magyar Péter hergelése.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.31. 18:16
magyar péter tisza párt deák dániel kudarc

Deák Dániel közzétette: a Tisza Párt hergelése teljes kudarcba fulladt, miután csak nagyjából 150 ember jelent meg a tüntetésen.

Fotó: Deák Dániel

A fotó 17:17-kor készült, és most kiderült az igazság: totális kudarc a Tisza hergelése, a Tisza cigány tüntetése!


 

Napokig néztük, ahogy építi a műbalhét a Tisza párt, Magyar Péter személyesen hergelt, majd politikusait, a párt aktivistáit és bűnözőket is ráküldött a csütörtöki Lázárinfóra, hogy ott megfélemlítsék a fideszeseket. 


 

De Magyar Péter hiába vette elő az SZDSZ régi módszereit, hiába akart társadalmi konfliktust szítani, hiába hergelt. A magyarok nem hülyék, nem dőlnek be ennek. Alig 100-150 embert tudott összecsődíteni.


 

Totális kudarc. Végleg bebizonyosodott, hogy nem létezik Lázárinfó-gate, ma Magyarországon társadalmi béke van. Továbbra se hagyjuk, hogy Magyar Péter egymásnak ugrasszon minket!

- írja Deák Dániel a Facebookon.

 

