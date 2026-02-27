RETRO RÁDIÓ

Ezt még tuti nem láttad: Orbán Viktor megmutatta a konyháját - videó

Azt is megtudtuk, mit evett.

Létrehozva: 2026.02.27. 12:26
Orbán Viktor a Facebookon, videóban osztotta meg a napi étkezését, amely elmondása szerint három az egyben. Reggeli, ebéd, és vacsora is, hiszen bokros teendői közben máskor nem lesz ideje enni.

Három az egyben: reggeli, ebéd, vacsora. Böjti menü.

- írta a videóhoz.

