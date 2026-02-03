RETRO RÁDIÓ

Csercsa Balázs szerint Magyar Péter hazudott a konvergenciaprogramról

Még mindig nincs hír a Tisza Párt "valódi" tervéről. Csercsa Balázs kiugrott tiszás is beismerte, hogy a nyilvánosságra hozott konvergencia terv valós. Magyar Péter ezt tagadja, de a Tisza vezére nem csak ebben beszélt mellé.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.03. 18:25
Magyar Péter Tisza Párt Tisza-adó

Magyar Péter évnyitó sajtótájékoztatóján tett ígérete ellenére január végére sem látott napvilágot az "igazi" tervük. Csercsa Balázs kiugrott tiszás nyilatkozata szerint nem véletlenül titkolják a tervüket, hiszen a párt szakértői között folytatott beszélgetésekben sok olyan dolog elhangzott, ami a kiszivárgott "konvergencia terv" dokumentumban is szerepel.

Csercsa Balázs aggasztó részleteket árult el a Tisza Párt jelöltállításáról
Csercsa Balázs kiugrott tiszás is beszélt a konvergencia terv valódiságáról

Csercsa Balázs kiugrott tiszás szerint a csomag valós – miben hazudott még Magyar Péter?

Már februárt írunk, de a Tisza Párt "valódi" tervét még mindig nem hozták nyilvánosságra. Magyar Péter pártelnök még év elején mondta, január végén hozzák nyilvánosságra azt a tervet, melynek számos részletét ismerhetjük.

Csercsa Balázs a Tisza volt egyházügyi munkacsoportjának vezetője az Indexnek adott interjújában elmondta;

Magyar Péter maga jelentette be, hogy ilyen konvergenciaprogram létezik. Emlékezzünk vissza, hogy augusztus 20-án a pannonhalmi beszédében az új kenyér ünnepén nagy csinnadratta közepette bejelentett 10 pontot, amelyek közül a legtöbb az 2035-ig szólt. Tehát ő maga is azt mondta, hogy létezik egy olyan program, amely egészen 2035-ig szól. És csak miután ezt az Index megjelentette, egy nagy kavarodás keletkezett a központban, és akkor vették le a napirendről. 

Csercsa Balázs állítása szerint "Magyar Péter álarca lehull, ha a sajátjaival beszél". Ez abból is felsejlik, hogy Magyar Péter nem csupán a párt tervének január végi nyilvánosságra hozásáról nem mondott igazat. A korábbi ígéreteiben, kijelentéseiben is vannak ellentmondások. A Partizánnak adott interjújában még azt mondta, nem szeretne miniszterelnök lenni, most pedig a Tisza Párt elnökeként a saját követői őt tartják alkalmasnak a miniszterelnök-jelöltségre.

Korábban maga ígérte, hogy lemond mentelmi jogáról, később épp a mentelmi joga mögé bújt, amikor a diszkóban elkobzott és Dunába dobott telefon ügyében a Központi Nyomozó Főügyészség kérvényezte mentelmi jogának felfüggesztését. Egy 2024-ben adott interjújában pedig úgy nyilatkozott, hogy "nincs ambíciója arra, hogy európai parlamenti képviselő legyen", ehhez képest az Európai Parlamentben pártjával olyan intézkedéseket szavaz meg, amelyek Magyarországot hátráltatják.

Ezért tagadják a kiszivárgott Tisza-adócsomagot A Tisza-adócsomagot indexes kikerülésig még nyíltan vállalták, utána mégis elkezdték tagadni.

