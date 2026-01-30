RETRO RÁDIÓ

Megszereztük a Tisza Párt kormányprogramját!

Magyar Péter január végére ígérte, hogy nyilvánosságra hozzák a programjukat. A Tisza Párt programjáról már szinte minden részletet megtudhattunk, nem véletlen, hogy ekkora a hallgatás.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.30. 10:47
Tisza Párt Magyar Péter Tisza-csomag

A Tisza Párt még mindig nem közölte, pontosan miben állna a "szeretetország" építése. Magyar Péter pártelnök évnyitó sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy január végéig kérik a választóik türelmét, mert akkorra fogják nyilvánosságra hozni programjukat. Azt mondjuk nem pontosította, melyik év januárjára gondolt. Mindenesetre a párt szakértőinek nyilatkozataiból és a kiszivárgott konvergencia tervből már kiderült, mit tenne a Tisza, ha kormányra kerülne. 

A Tisza Párt nem akarja nyilvánosságra hozni a programját
A Tisza Párt január végéig halogatja a programját, amelyből sokat hallhattunk. Fotó: Máté Krisztián / Metropol

Már így is tudjuk, miket terveznek 

A Tisza Párt eddig csak részletekben tért ki arra, milyen intézkedésekre készül. Mindamellett, hogy a brüsszeli parancsot követve háborúba sodornák Magyarországot, a saját követőikkel sem közölték, mit terveznek, ha esetlegesen kormányra kerülnének. Bár január végére ígérték a részleteket, sok dologról már mindenki tudhat. Még akkor is, ha sok részletet el akarnak hallgatni a választásokig.

A kiszivárgott Tisza-csomagból egyértelműen kiderül, hogy a párt: 

  • eltörölné a 13. és a 14. havi nyugdíjat
  • megadóztatná a nyugdíjakat
  • eltörölné a rezsicsökkentést
  • elvenné az édesanyák SZJA-mentességét
  • bezárnának kórházakat

A Tisza hallgatása igencsak beszédes. Ennyi évvel a Bajnai-kormány után még mindig titok, hogyan kívánják vezetni az országot, de már a napokban bemutatott Kapitány István és Orbán Anita felfuttatása is azt mutatja, hogy az országot globális pénzügyi szervezetek érdekinek szolgáltatnák ki. A nyíltan Magyar Pétert/Tisza Pártot támogató HVG is arról számolt be, hogy a Tisza Párt egyes tagjai még a munkacsoporton belül is titkolják a szakértők neveit.

A saját szakértőik megszólalásaiból szintén lehet tudni, mi lehet a párt programjában. Simonovits András a Tiszához közel álló szakértő azt mondta, hogy "a Nők 40-et igénybe vevők járulékmentességét megszüntetné". Petschnig Mária Zita és Surányi György a Tisza sziget egyik előadásán értelmetlennek nevezte a 13. havi nyugdíjat. Említendő még Rékassy Balázs, aki a Tisza megszorító csomagjának előkészítésében részt vett, és egyértelműen kijelentette, hogy szerinte kórházbezárásokra van szükség. Hasonlóan vélekedett a párt alelnöke Tarr Zoltán is.

Az intézkedésekkel legalább 7,6 millió magyart sújtanának, de emellett közvetve gyakorlatilag minden magyar embert.

@metropol.napilap

A megszorítások elhallgatását tanácsolják a tiszások A tiszás politikusok és a párt tanácsadói több alkalommal is megjegyezték, hogy el kell titkolni a párt gazdasági programját, mert megszorításokat akarnak majd végrehajtani. #tisza #titkos #metropol #szakertok

♬ eredeti hang – Metropol - Metropol

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu