Megszereztük a Tisza Párt kormányprogramját!

A Tisza Párt még mindig nem közölte, pontosan miben állna a "szeretetország" építése. Magyar Péter pártelnök évnyitó sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy január végéig kérik a választóik türelmét, mert akkorra fogják nyilvánosságra hozni programjukat. Azt mondjuk nem pontosította, melyik év januárjára gondolt. Mindenesetre a párt szakértőinek nyilatkozataiból és a kiszivárgott konvergencia tervből már kiderült, mit tenne a Tisza, ha kormányra kerülne.

A Tisza Párt január végéig halogatja a programját, amelyből sokat hallhattunk. Fotó: Máté Krisztián / Metropol

Már így is tudjuk, miket terveznek

A Tisza Párt eddig csak részletekben tért ki arra, milyen intézkedésekre készül. Mindamellett, hogy a brüsszeli parancsot követve háborúba sodornák Magyarországot, a saját követőikkel sem közölték, mit terveznek, ha esetlegesen kormányra kerülnének. Bár január végére ígérték a részleteket, sok dologról már mindenki tudhat. Még akkor is, ha sok részletet el akarnak hallgatni a választásokig.

A kiszivárgott Tisza-csomagból egyértelműen kiderül, hogy a párt:

eltörölné a 13. és a 14. havi nyugdíjat

megadóztatná a nyugdíjakat

eltörölné a rezsicsökkentést

elvenné az édesanyák SZJA-mentességét

bezárnának kórházakat

A Tisza hallgatása igencsak beszédes. Ennyi évvel a Bajnai-kormány után még mindig titok, hogyan kívánják vezetni az országot, de már a napokban bemutatott Kapitány István és Orbán Anita felfuttatása is azt mutatja, hogy az országot globális pénzügyi szervezetek érdekinek szolgáltatnák ki. A nyíltan Magyar Pétert/Tisza Pártot támogató HVG is arról számolt be, hogy a Tisza Párt egyes tagjai még a munkacsoporton belül is titkolják a szakértők neveit.

A saját szakértőik megszólalásaiból szintén lehet tudni, mi lehet a párt programjában. Simonovits András a Tiszához közel álló szakértő azt mondta, hogy "a Nők 40-et igénybe vevők járulékmentességét megszüntetné". Petschnig Mária Zita és Surányi György a Tisza sziget egyik előadásán értelmetlennek nevezte a 13. havi nyugdíjat. Említendő még Rékassy Balázs, aki a Tisza megszorító csomagjának előkészítésében részt vett, és egyértelműen kijelentette, hogy szerinte kórházbezárásokra van szükség. Hasonlóan vélekedett a párt alelnöke Tarr Zoltán is.

Az intézkedésekkel legalább 7,6 millió magyart sújtanának, de emellett közvetve gyakorlatilag minden magyar embert.