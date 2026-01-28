RETRO RÁDIÓ

„Hiába próbálják tagadni” - Szentkirályi Alexandra szembesítette a tiszás képviselőket

Videóval jelentkezett Szentkirályi Alexandra a közgyűlésről.

2026.01.28.
Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, szerdán tartott idei első ülését a Fővárosi Közgyűlés. Az ülésről Szentkirályi Alexandra sorra oszt meg videókat a közösségi oldalán.

Szentkirályi Alexandra Fotó: Kocsis Zoltán /  MTI

Szentkirályi Alexandra a Fővárosi Közgyűlés ülésén szembesítette a tiszás képviselőket

A legfrissebb felvételen a Fidesz budapesti elnöke szembesítette a Tisza képviselőit korábbi kijelentéseikkel.

Hiába próbálják tagadni a TISZA képviselői, számtalanszor elmondták, hogyan törölnék el a magyar családokat védő olcsó rezsit - pont úgy, ahogy azt Brüsszelben követelik. Különösen ironikus, hogy épp az a Kollár Kinga szólalt meg a témában, aki korábban még azon örömködött, hogy jogosultságunk ellenére sem kapjuk meg a nekünk járó uniós forrásokat. A közgyűlésről távolmaradó Gerzsenyi Gabriella EP-képviselő mondta azt, hogy a rezsicsökkentés “nem támogatható”, ezért inkább a fogyasszunk kevesebbet. Hasonló megszólalásokért nem kell messzire mennünk. A párt budapesti jelöltje és genderlobbistája, Bódis Kriszta úgy fogalmazott, hogy “ha többet fizetsz valamiért, az sokkal jobb dolog”, ezért a rezsicsökkentés csak egy “tudatformálás”. A baloldal vezére, Magyar Péter szerint pedig a rezsicsökkentés csak egy “humbug”, így azt inkább megszüntetné. Amíg nemzeti kormány van, kiállunk a magyar családok mellett és megvédjük az olcsó rezsit. Áprilisban közösen kell megüzennünk, hogy nem engedünk a brüsszeli követeléseknek, ezért is a Fidesz a biztos választás!

- írta a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Szentkirályi Alexandra.

 

