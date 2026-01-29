Orbán Viktor: ezért építik Brüsszelben gőzerővel a Tiszát

„Az európai emberek háromnegyede elutasítja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. Brüsszelben mégsem lassítanak.

Nekik mindegy, mit gondolnak az emberek, ameddig az európai kormányok közül kevesekben van meg az erő, hogy szembe merjenek menni Brüsszel akaratával. Magyarország az egyik kivétel.” – írja Orbán Viktor csütörtöki Facebook-bejegyzésében. A poszt folytatása még erősebb.

Orbán Viktor: az európai emberek háromnegyede elutasítja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

A magyarok 95%-a elutasította Ukrajna gyorsított uniós tagságát. Mert meg akarják védeni a gazdáinkat, a családjaink biztonságát és Magyarország békéjét. A mi nemzeti kormányunk pedig azt teszi, amire az emberek felhatalmazták.

„Ezért építik Brüsszelben gőzerővel a Tiszát. Rajtuk van fogás. A brüsszeli mentelmi jog, a jól beágyazott multivezérek és a balos szakértők. Ők nem fognak nemet mondani Ursula mamának. Már most sem tudnak. Áprilisban menjünk inkább biztosra. A biztos választás pedig a Fidesz.” – olvasható a miniszterelnök bejegyzésében.