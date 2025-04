Ezt a képet nem fogja látni a dollármédia oldalain a Pride-tüntetésről

Az eheti cirkusz még kedden kezdődött, amikor egy kétórás ramazuri után Hadházyék felvonultak a Várba, hogy ott éjszakázzanak. Az újabb borzasztó dugókon és a bosszankodó budapestieken kívül más említésre méltót nem nagyon lehet kiemelni. A Várban Szabó Bálint, a Pride-tüntetések trombitásának mutatványai voltak a legemlékezetesebb pillanatok, és végül alig maradtak néhányan éjszakára. Másnap a baloldali parlamenti képviselő 17 órára hirdette meg a "24 órás" tüntetés folytatását vissza, az Erzsébet hídra. Nagyjából hat órára meg is érkezett a tömeg.

Mutatjuk.

Fotó: Metropol

A rendőrség a bójákkal elzárt részre terelte Hadházy maroknyi aktivistáját, így

ezúttal csak a Pest felé vezető oldal sávjait foglalták el, míg a másik két sávban átengedték a buszokat, persze így is óriási dugót okoztak. Valószínúleg Hadházy is érzékelhette az újabb, eddigi legnagyobb kudarcot

, mivel azt mondta a "tömegnek", hogy, idézzük: "Sokkal többen kell lennünk, és sokkal tovább kell lennünk”. Jövő héten ismét hídfoglalást szeretne Hadházy, a rendőrségnek be is jelentette, de nem kapott engedélyt. Most a Kúriához fordulnak megint.

Magyar Péter bosszankodhat, ez az ő kudarca is

Nemcsak Ukrajna csatlakozása ügyében, a Pride kapcsán is hamiskártyákkal játszik Magyar Péter, a lehető legnagyobb titokban segíti a budapesti hídlezárásokat, kiáll a Pride mellett. A Metropol exkluzív bizonyítékot mutatott arról, hogy sunyin támogatja a a Pride-tüntetéseket, a százezrek életét megkeserítő blokádokat. Most ő sem lehet elégedett, óriási bukás a hídfoglalás.