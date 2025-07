Dombóvári Vanda és Csonka András barátsága veszélybe került a Legyen Ön is milliomos! forgatásán

Újabb izgalmas fordulóval tér vissza a képernyőkre a TV2 kvízműsora, ahol ezúttal nemcsak a milliókért, de a barátságukért is küzdenek a játékosok. Július 20-án Dombóvári Vanda és Csonka András ül be a Legyen Ön is milliomos! székébe, és bár évtizedes barátság köti össze őket, a feszültség és a stúdióláz így is komoly kihívások elé állította a párost.