Kiderült: ekkor tér vissza a Legyen Ön is milliomos!

A Legyen Ön is milliomos! számomra mindig is többről szólt, mint puszta játékról: ez egy intellektuális kaland, ahol a bátorság és a tudás párbajt vív egymással. Külön öröm, hogy ezúttal olyan közismert személyiségek is vállalkoznak erre a kihívásra, akik nap mint nap reflektorfényben élnek, mégis most egy másik típusú megmérettetésben kell helytállniuk, ami viszont számukra is komfortzónán kívüli terep. Hiszem, hogy a valódi feszültség abból születik, amikor a gondolat ereje kerül reflektorfénybe