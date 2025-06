Demcsák Zsuzsa 45 felett is bombázó – Bikinis képei felrobbantották az Instát!

Demcsák Zsuzsa, a magyar televíziózás egyik legismertebb arca újra megmutatta: 40 felett is lehet valaki bomba formában. A Példaképek Demcsák Zsuzsával és az Farm VIP műsorvezetőnője egy forró bikinis fotóval és egy videóval nyitotta meg az idei strandszezont Instagram-oldalán.

Demcsák Zsuzsa férje mellett bomba formába hozta magát (Fotó: Markovics Gábor)

Demcsák Zsuzsa simán letagadhat 20 évet

A Farm VIP műsorvezetőnője képaláírásban csupán ennyit írt: „A nyarat megnyitom!” A követői – köztük jó néhány hazai híresség – nem győzték dicsérni a látványt: Rubint Réka azt írta, „Gyönyörű vagy”, Köllő Babett megjegyezte, „Komoly a body”, Szandi pedig csak egy bomba emojival kommentált – és ebben minden benne volt.

Nem véletlen, hogy Zsuzsa ennyire bomba formában van. Évekkel ezelőtt pajzsmirigy-alulműködést diagnosztizáltak nála, ami komoly életmódváltásra késztette. Húsmentes étrendre váltott, rendszeresen sportol, és különösen ügyel a testi-lelki harmóniára.

Saját műsorában sziporkázik

Demcsák Zsuzsa nemrégiben indította el saját podcastjét is a TV2 Play felületén „Példaképek Demcsák Zsuzsával” címmel. A műsorban sikeres emberekkel, ismert vagy épp civil példaképekkel beszélget olyan témákról, amelyek túlmutatnak a felszínen: karrier, hit, belső küzdelmek és újrakezdések kerülnek fókuszba. Demcsák számára ez nemcsak egy új szakmai kihívás, hanem egyfajta személyes misszió is lett – segíteni másokat az inspiráción keresztül.

Férje miatt is ragyog

Demcsák Zsuzsa 2023 karácsonyán újra férjhez ment, és azóta boldog házasságban él. Az új szerelem egy üzletemberrel bontakozott ki évekkel ezelőtt, most viszont már a nyilvánosság előtt is vállalja boldogságát. A pár Szingapúrban töltötte a nászútját, de romantikus kiruccanásuk után is rengeteg helyen jártak a nagyvilágban. Demcsák Zsuzsa tehát új fejezetet kezdett az életében – testileg és lelkileg egyaránt csúcsformában van. Elmondása szerint elengedte mások elvárásait, és kizárólag a saját belső iránytűje alapján hozza meg döntéseit. A család, a belső béke és a harmónia most mindennél fontosabb számára.