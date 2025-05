Demcsák Zsuzsa családja széteshet? – „Az utolsó közös hónapok”

A televíziós műsorvezető az elmúlt évek során nemcsak karrierjével, hanem nyílt, őszinte megnyilvánulásaival is sokak szívébe lopta be magát. Most, amikor gyermekeinek élete új szakaszba lép, Demcsák Zsuzsa is egy érzékeny, ám tudatos átmeneten megy keresztül: az anyaság aktív, mindennapi jelenléte lassan átalakulóban van, és ezt a folyamatot őszintén, megértéssel, de fájó szívvel éli meg.

Demcsák Zsuzsa tudatosan készül azokra az időkre, amikor gyermekei már kirepülnek otthonról

Fotó: Mediaworks-archív

Demcsák Zsuzsa kihasználja az utolsó időket

Demcsák Zsuzsa nemrég közösségi oldalán osztotta meg, hogy a családi együttlétek minden eddiginél fontosabbá váltak számára, nyugodtan mondhatjuk, felértékelődtek. Bár Demcsák Zsuzsa gyermekei – Tamara és a nemrég ballagott fia, Benedek – már fiatal felnőttek, még mindig otthon élnek, ugyan már nem sokáig. Ezek az utolsó hónapok, amikor még gyermekei velük laknak, mesélte korábban hangsúlyozva, tudatosan törekszik arra, hogy kihasználja ezt az időt. Demcsák Zsuzsa férje és gyermekei jelenlétében töltött közös hétvégékről, kirándulásokról, mély beszélgetésekről és társasjátékozásról számolt be közösségi oldalán, amelyek már most meghatározó emlék lenyomatát keltik a műsorvezetőben.

A fia ballagása kapcsán is megosztotta gondolatait május elején. A meghatottságtól túlcsordulva írta, hogy nem érti, hová tűnt el az elmúlt 20 év. Kifejtette azt is, hogy mennyire büszke és boldog gyermeke ballagásának napján. Az odaadó anyai szeretet, az elengedés fájdalma és a büszkeség keveréke egyszerre jelenik meg a műsorvezető bejegyzéseiben.

Egy korábbi Borsnak adott interjújában Demcsák még mélyebben betekintést engedett érzéseibe.

Mondhatjuk, hogy már harcedzett vagyok ebben a tekintetben, hiszen a fiam gyakorlatilag már kirepült. Igaz, azt az időszakot nagyon nehezen viseltem, de éppen ezért, már tudatosan készülök arra, hogy hamarosan Tamara is elkezdi az önálló életét

Zsuzsa anyai szerepvállalása mindig is központi szerepet töltött be az életében.

Nekem nagyon mély és bensőséges a viszonyom a gyermekeimmel, bármilyen problémával őszintén tudnak hozzám fordulni

– mesélte. Azonban nem titkolja azt sem, hogy elfogadja: gyermekeinek saját világuk van, saját titkaikkal és baráti köreikkel.