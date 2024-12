Ilyen sármos fiatalember lett Demcsák Zsuzsa fia

Bármilyen hihetetlen, de lassan eltelt az iskolákban az első félév, ami a végzősöknél egyet jelent azzal is, hogy eltáncolják a szalagavató táncukat. Nemrég Demcsák Zsuzsa is átélhette ezt az élményt, hiszen a fiát láthatta keringőzni. Bár a műsorvezető ritkán enged betekintést a családi- és magánéletébe, most nem tudta megállni, hogy beszámoljon a büszkeségéről.

Demcsák Zsuzsa ritkán engedi be a külvilágot a magánéletébe (Fotó: Markovics Gábor)

Nagyon büszke Demcsák Zsuzsa gyerekeire

Zsuzsa a napokban egy olyan videót rakott ki a közösségi oldalán, amiben Benedekkel együtt keringőznek. Anya és fia, ahogy együtt lassúzik, sugárzik az arcukról a boldogság. Az is kiderült, hogy a 19 éves fiatal nagyon jóképű és magas férfivé érett az évek során. Zsuzsa a videóhoz rövid ám érzelmes mondatot is írt, amit igazán az édesanyák értenek!

Az első keringőnk a fiammal. Elindult az életbe

– írta Demcsák Zsuzsa, akinek a videóját a kommentelők is csak dicsérni tudják.

A posztot ide kattintva tudod megnézni!

A műsorvezető joggal lehet büszke fiára (Fotó: Szabolcs László)

Gyerekei határozzák meg Demcsák Zsuzsa boldogságát

A műsorvezető augusztusban ünnepelte 46. életévét, azonban az elmondása szerint ő nem az életkorában számolja a nagyobb változásokat, hanem gyermekei életciklusaiban. Mivel már felnőttek, így neki is újra kellett terveznie az életét.

„Ezen folyamatosan gondolkozom, mert ilyenkor az anyaszerep a mindennapi 24 órás gondoskodásból átalakul egy támogató közeggé. Az embernek vannak céljai, amiket szeretne elérni az életben, legyen az fizikai, szellemi vagy lelki célkitűzés. Ezért is van, hogy nem szeretem az ünnepi fogadalmakat. Az én mindennapi boldogságomat az határozza meg, hogy a gyerekeim hogyan érzik magukat, és ez életem végéig így marad” – árulta el a műsorvezető korábban.