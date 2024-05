Hoppá: Demcsák Zsuzsa végre bevallotta az igazságot, igazuk volt az embereknek

Demcsák Zsuzsa sokak szerint nem csupán a magyar televíziózás egyik legjobb műsorvezetője, hanem a legszebb is. A gyönyörűségével egyenesen beragyogja a képernyőt, a Farm VIP adásai közben is folyton a figyelem középpontjába került – most pedig kiderült, hogy nem csupán a természetnek köszönheti ezt.

Demcsák Zsuzsa

Demcsák Zsuzsa őszinte vallomást tett a közösségi oldalán, és elmondta, hogy nemrég kivételesen egy egészen komoly plasztikai beavatkozáson esett túl, mivel kezdeni akart valamit az álla alatti megereszkedett területtel.

Pár éve már, hogy évente egyszer felkeresem dr. Krasznai Zsoltot, hogy apró és nagyon természetes finomhangolásokat végezzen rajtam. Ez általában a szem alatti karikáim kezelése szokott lenni. Idén azonban megkértem, hogy kezdjünk valamit az állam alatti, a gravitációnak egyre inkább engedő területtel. [...] Én nem kampányolok a plasztikai beavatkozások mellett – erről mindenki saját maga dönt, és ezt tiszteletben kell tartani –, de az biztos, hogy nekem ez igazi önbizalomnövelés volt. 🙌

– írta Demcsák Zsuzsa a posztjához.

A csinos híresség csinált egy ilyen volt, ilyen lett képet is, és jól látszik, hogy tényleg használt a beavatkozás, hiszen szinte teljesen eltűnt a „problémás” terület, éveket fiatalodott Demcsák Zsuzsa – a kommentelők pedig jól gondolták, hogy szépészeti beavatkozáson esett túl, hiszen rengetegen írták az utóbbi hónapokban, hogy valami más rajta.

Ide kattintva lehet megtekinteni Demcsák Zsuzsa posztját, amiben megmutatja, milyen volt a kezelés előtt, illetve milyen lett utána az arca.