„Felnőtt" – megmutatta kész nővé cseperedett lányát Demcsák Zsuzsa

Demcsák Zsuzsáról előszeretettel pletykálnak a magyarok. A Farm VIP egyik műsorvezetőjeként folyamatosan jelen van a hazai hírességek életében, amikor pedig – Gáspár Zsoltival az oldalán – egy tyúkkal sétált be a Sztárban sztár leszek! színpadára, akkor örökre beleírta magát a TV2 történelmébe. Szerelmi élete általában rendkívül bonyolult. Nemrég mondták ki hivatalosan is a válást egykori indiai szerelmével, Krishannal, most azonban ismét rátalált a szerelem, és már ki is mondták a boldogító igent. Ennek az úrnak a kilétét azonban titokban tartja a műsorvezető. Most azonban azon ritka alkalmak egyike következett be, amikor megmutatta csodálatos kislányát:

Ezekért a percekért érdemes bármit is tenni az életben. Felnőtt, most már ő segít nekem elkészülni. Ő az egyik titok a mosolyom mögött

– írja.

Zsuzsa és kislánya bűbájot videóját IDE kattintva lehet megtekinteni.