Demcsák Zsuzsa megdöbbentő vallomása, Schobert Lara bejelentést tett a babáról

Demcsák Zsuzsa mozgalmas magánélete a mai napig izgalomban tartja az országot. A csinos műsorvezető alig vált el az indiai származású férjétől, Krishantól, máris rátalált a szerelem egy titokzatos üzletember személyében, akihez gyorsan feleségül is ment, és akit a mai napig nem mutatott be a nagyközönségnek. Az óvatossága érthető, mára rájött, hogy akkor lehet stabil magánélete, ha az érzelmi titkait nem teregeti ki a nagyközönség elé. Pár napja egy friss posztban Erdélyből jelentkezett be Zsuzsa, ahol természetesen a szerelmével romantikázik.

Demcsák Zsuzsa szerelmesebb, mint valaha (Fotó: Markovics Gábor)

Babafotó

Schobert Lara babafotót posztolt a közösségi oldalán, amihez özönlenek a gratulációk. A kép azonban egy picit csalóka, hiszen Lara még nem vár babát, a fotón az újonnan született kisöccsével, Zalánnal pózol. A rajongók azonban annyira drukkolnak neki és a futballista szerelmének, hogy már ez a poszt is elég volt ahhoz, hogy a nagy érdeklődéstől szó szerint felrobbanjanak a közösségi oldalai.

Schobert Lara babafotójától felrobbant az internet (Fotó: Máté Krisztián)

Kivirult a szerelemtől

Sydney van den Bosch szinte ragyog, mióta újra eljegyezték. A vőlegénye, a korábbi teniszező Kaszás Benjámin, aki a tenyerén hordozza kedvesét. A Szerencselány mostanában újra keményen edzeni kezdett, az eredményt pedig már meg is mutatta a nagyközönségnek: egy melltartós fotót posztolt magáról a közösségi oldalán.

Sydney ragyog a szerelemtől (Fotó: Nagy Zoltán)

Exatlon-baba érkezik!

Pap Dorciról már egy jó ideje lehet tudni, hogy a szinglik boldog életét éli, azért most mindenkit meglepett a pocakos képe. Azonban, mielőtt bárki csodálkozna, hogy kitől várandós a szépség, eláruljuk, testvére, Tamara van áldott állapotban.

Dorci még vár a babatervezéssel (Fotó: Markovics Gábor)

Évforduló

Hihetetlen, de Schobert Zalán már 13 éves! Mintha csak tegnap jelentette volna be Réka, hogy harmadik gyermekét hordja a szíve alatt... Zalán többé nem is kisfiú, hanem igazi kamasz. Réka rajongásig szereti a gyermekeit, Zalánt pedig mindig a legkisebb kis gyöngyszemének tekintette. Éppen ezért sírva jelentette be, hogy már ilyen nagyfiú, és ennek alkalmából egy tüneményes videót is megosztott:

Csak potyognak a könnyeim, miközben ezt a videót újra és újra nézem… Az életem egyik legcsodálatosabb KINCSE vagy! Köszönöm, hogy az Anyukád lehetek! Nincsenek rá szavak, hogy mennyire SZERETLEK. Isten éltessen Kicsim!