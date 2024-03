Ismét megdöbbentette rajongóit Demcsák Zsuzsa: "a szívünk egész másként dobban"

Demcsák Zsuzsa az ország egyik kedvenc műsorvezetője. A TV2 nagysikerű műsorában, a Farm VIP-ben például imádják a nézők, és el sem lehetne képzelni mást Zsolti gazda oldalán. Néhány évvel ezelőtt mással sem foglalkoztak az emberek, mint azzal, hogy Zsuzsára rátalált az igaz szerelem az Ázsia Expressz forgatása során, és összekötötte életét a sármos indiai férfivel, Krishannal. Nos, azóta már el is váltak, Zsuzsára ismét rátalált a szerelem, sőt már össze is házasodtak. A titokzatos új férj kilétét azóta is homály fedi, de nagyon sokat utazgatnak együtt. Zsuzsa most éppen Székelyföldön van, és többesszám első személyben beszél, amiből arra lehet következtetni. hogy férje is vele van:

Székelyudvarhely. Csodálatos hely, vendégszeretet, magyar szó mindenütt. A szívünk egész másként dobban mióta ott jártunk

- írja Zsuzsa.

A kedves kis videót IDE kattintva lehet megtekinteni.