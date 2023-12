Gáspár Zsolti az ünnepek alatt sem pihen

Gáspár Zsolti nagyon meglepődött, amikor egy jótevő, aki régóta nyomon követi a roma híresség tevékenységét, felajánlott 40 ezer koronavírus tesztet. Zsolti természetesen egy pillanatig sem gondolkodott az ajánlaton, így a karácsony előtti napokat komoly szervezőmunkával tölti, hiszen karácsony után szeretné ha csapatával sikerülne szétosztani az összes tesztet.

Gáspár Zsolti elképesztő mennyiségű tesztet oszt szét. (Fotó: Gáspár Zsolt)

„Csak nagyon kevesen foglalkoznak a kérdéssel”

„Egy jóakarónk - aki a háttérben szeretne maradni — néhány napja megkeresett, hogy hozzájutott több tízezer koronavírus teszthez.

Arra gondolt, hogy rajtunk keresztül szeretné ezeket eljuttatni olyan emberekhez, akik nem fordítanak elég gondot arra, hogy bizonyos tüneteket észlelve magukon, elmenjenek a gyógyszertárba és teszteljék magukat.

Ez azért különösen fontos, mert mostanában megint felütötte a fejét ez a vírus” — kezdte a Metropolnak Zsolti gazda, aki a saját bőrén tapasztalta meg milyen veszélyes is tud lenni egy covid-fertőzés.

Újra növekszik a Covid-fertőzöttek száma. (Fotó: Billion Photos)

„Túléltük...”

„Ha valakire, akkor rám biztosan nem lehet mondani, hogy nem voltam elég elővigyázatos. Elsők között vettem fel az oltást is, csak sajnos már későn, így nagyon csúnyán elbánt velem és édesapámmal is a vírus. Három évvel ezelőtt kórházba is kerültünk, és bár lélegeztetőgépre végül nem volt szükségünk, de oxigént mindketten kaptunk.”

Volt két napunk, amíg bizony erősen aggódtunk. De örök hála a balassagyarmati kórháznak, ahol nagyon gondos kezelést kaptunk, aminek hála végül túléltük ezt a szörnyű betegséget

— idézte fel a drámai napok emlékét a fiatalabb Gáspár fivér, akinek konkrét elképzelése van arról, hová is kerül majd a 40 ezer teszt.

Gáspár Zsolti úti célja Budapest és más nagyvárosok

Első utunk Budapestre vezet majd, ahol a tervek szerint a Blaha Lujza teret és környékét szórjuk majd meg. Aztán persze néhány idősek otthonát, iskolát és óvodát is szeretnénk meglátogatni, hiszen ezeken a helyeken fokozott a fertőződés veszélye.

Ugyanezt a kört lefutjuk majd több nagyvárosban is. Jelenleg folynak az egyeztetések, de úgy tűnik, mindenhol örömmel veszik a segítséget, amit ez a rengeteg tesztet jelent. Természetesen gondot fordítunk majd arra is, hogy elmagyarázzuk a használatát is”- tette hozzá Gáspár Zsolti.