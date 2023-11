Gáspár Zsoltit úgy várják a falujában, mint a messiást

Gáspár Zsolti már rég kilépett testvére árnyékából és bizony nem csupán híres és népszerű lett a Farm VIP parasztgazdájaként, de élen jár a szegények, a betegek és a rászorulók támogatásában is. Teszi mindezt évek óta országos szinten és persze sokkal régebben szűkebb páriájában Nógrádmegyeren. Hetente jár körbe autójával a romatelepen, hogy ételt, ruhát, tisztálkodási szereket, vagy telente tüzelőt vigyen az ott élő családoknak. A Metropol elérte a TV2 sztárját, aki örömmel mesélt a falujában élő szegény családokhoz fűződő kapcsolatáról.

Zsolti gazda már készül az ünnepi időszakra (Fotó: Gáspár Zsolt)

„Arról álmodtak, hogy segítenek majd a rászorulókon”

„Amióta csak az eszemet tudom, ismerem azokat az embereket, akik a cigánysoron ének itt Nógrádmegyerben. A korombéliekkel együtt jártunk iskolába és persze ők voltak a barátaim, sőt sokan közülük még ma is azok” – kezdte Zsolti, aki édesapjától örökölte szociális érzékenységét. „Még kicsik voltunk, de jól emlékszem, hogy édesanyám és édesapám gyakran beszélték egymás között, mit fognak majd tenni, ha jobbra fordul a családunk sorsa. Arról álmodtak, hogy segítenek majd a rászorulókon és minket is ebben a szellemben neveltek. És persze láttuk, hogyan váltották be az egymásnak tett fogadalmukat, miután elkezdett futni nekik a szekér.

Gyerekként gyakran kísértem el apánkat, amikor tele pakolta az autót adományokkal és láttam, ahogyan a motorzajra kijöttek a családok, mert tudták, hogy Győző papa érkezik

– magyarázta Zsolti gazda, aki ma már egyedül is hetente körbemegy a környéken, folytatva azt, amit édesapja elkezdett.

Zsolti gazda nem érkezett üres kézzel a nógrádmegyeri családhoz (Fotó: Gáspár Zsolti)

„A gyerekek pedig a nevemet kiabálják...”

„Itt ma is minden pontosan úgy van, ahogyan régen. Nagyon szegény, de jóravaló emberek élnek ezen a környéken. Csak annyi változott, hogy ma már néha egyedül rovom az utcákat, de édesapám is gyakori vendég errefelé. Ha megérkezem a domb aljára, már lépnek is ki a házak, vagy inkább kalyibák ajtajain az ott élők, a gyerekek pedig a nevemet kiabálják. Tegnap rántott hússal érkeztem, amit a feleségem sütött kora reggel. Ahogy láttam, ez a család kapott egy kályhát, így most az lesz a következő feladat, hogy tüzelőt szerezzünk nekik. Közben persze már javában készítjük a mikuláscsomagokat is, hiszen ahogy sok éve minden ünnepkor, idén is számos fővárosi és vidéki kórház gyermekosztályát járjuk majd végig, hogy mosolyt csaljunk a beteg gyerkőcök arcára” – tette hozzá Gáspár Zsolti.