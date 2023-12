Demcsák Zsuzsa titokban férjhez ment - Fotó

Demcsák Zsuzsa az utóbbi időben szereti megviccelni a rajongóit, ugyanis még október elején azzal sokkolta a rajongóit a nemrég elvált műsorvezető, hogy gyűrűs fotót posztolt, melyhez az írta, hogy igent mondott.

Damcsák Zsuzsa ismét sokkolta rajongóit Fotó: TV2

A dolog annyira váratlan volt, hogy eleinte nem is hitték el a követői, majd a tévés is eltávolította a képet, nem sokkal később azonban hivatalosan is bejelentette, hogy valóban eljegyezték. Azóta már azt is tudni, hogy egy titokzatos vállalkozó rabolta el Zsuzsa szívét, akivel úgy látszik, hogy karácsony alkalmával még komolyabbra fordult a dolog.

Demcsák Zsuzsa mindenkit meglepett a nagy bejelentéssel

A TV2 sztárja ugyanis ismét meglepte a követőit, miután egy esküvői fotóval jelentkezett a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében, melyhez csak annyit írt, hogy Mr. és Mrs., valamint kellemes ünnepeket kívánt.

Miután arcok nem láthatóak a fotón csak friss házaspár kezei és gyűrűi, ezért még nem lehetünk benn biztosak, hogy ismét bekötötték Demcsák Zsuzsa fejét, de elég nagy rá az esély.

Az esküvői fotót ITT tudod megnézni!