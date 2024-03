„Gratulálok! Jó egészséget kívánok a kismamának és a babának” – az Exatlon Hungary gyönyörű sztárja pocakos fotóval jelentette be az örömhírt

Pap Dorci gyorsan az ország egyik kedvence lett, hiszen a nagy sikerű Exatlon Hungary után a Dancing with the Starsban és a Zsákbamacskában is bizonyította már a rátermettségét. A gyönyörű fiatalról már egy jó ideje lehet tudni, hogy szinglik boldog életét éli, azért most mindenkit meglepett a pocakos képe.

Özönlenek a gratulációk Pap Dorcinak Fotó: Szabolcs László

A Zsákbamacska korábbi cicalánya a minap osztott meg egy fotót az Instagram-oldalán, amelynek az az érdekessége, hogy egy váratlan gólyahírt jelentett be, méghozzá egy pocakos képpel. Mielőtt mindenki csodálkozna, hogy kitől várandós a szépség eláruljuk, hogy a testvére, Tamara van áldott állapotban.

A legkedvencebb Kismamám. The Babyyyyy is comiiiing

- írta a csodás fotóhoz Dorci, amelyt ITT lehet megnézni.

A képhez rengeteg gratuláció érkezett:

"Gratulálok! Jó egészséget kívánok a kismamának és a babának"

"Keresztanyu leszel Dorcika... Gyönyörű szépek vagytok a tesóddal"

"Gratulálok"

- írták mások mellett a rajongók.