Családi titkok derültek ki a TV2 új műsorvezetőjéről: ismert ember fia

Válogatott labdarúgó fia Pető Brúnó, akit a TV2 Ázsia Expressz című műsorában ismerhetett meg az egész ország. Zenei karrierjét már a műsor előtt is sokan követték, az Ördög Nórika című dal pedig valódi sláger lett a fiatalok körében. Hamarosan pedig Marics Peti oldalán a Zsákbamacska című műsort fogja vezetni. Azonban nem ő az egyedüli ismert ember a családban, apukája, Pető Zoltán profi focista volt. Játszott a DVSC, az Újpest és az MTK színeiben is, légióskodott Törökországban és Belgiumban, csapatkapitánya volt az 1996-os olimpián szerepelt magyar nemzeti csapatnak. Az A válogatottban 2000-ben mutatkozott be és 2006-ig kilenc alkalommal játszott a nemzeti tizenegyben.

Pető Brúnó hamarosan Marics Peti oldalán debütál műsorvezetőként – Fotó: TV2

Kiskorom óta abban nőttem fel, miután édesapám is focizott profi szinten, plusz én is kiskoromban úgy fociztam, hogy élsportolói szinten. Tehát heti 6-7 alkalom rendszeres volt. Én nagyon hamar megtanultam azt, egészen kiskoromtól, hogy az embernek le kell mondania dolgokról azért, hogy bizonyos dolgokban előrelépjen. Rengetegszer volt, kellett utazni ide-oda, ilyen iskolába jártam, olyan iskolába jártam. Itt kellett hagyni a barátokat, apa Debrecenben focizott, majd Újpesten, majd Törökországban meg Belgiumban, meg tököm tudja... mindig menni kellett vele

– mesélte a K-OSZ PODCAST adásában Brúnó.

Viszont emiatt nagyon hamar megtanultam alkalmazkodni. Nekem tökre úgy van meg a fejemben, mint egy focistakarrierben, hogy 30-40-50 éves korodig ütni kell a vasat, ameddig meleg, és majd utána lehet chillezni. Bele kell rakni most a melót, és nekem fiatal korom ellenére most jó sok mindent felülír a karrier meg a munka. Azt építem ki 30, 40 éves koromra. Amikor lesz majd gyerekem, én nem akkor akarok megszakadni a munkában. Amikor lesz gyerekem, inkább az legyen, hogy én már kiépítettem egy olyan dolgot, amit dédelgetni kell, meg foglalkozni vele, meg szerelemből csinálod a projektet, de akkor legyen meg tutira minden

– tette hozzá.