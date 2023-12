Kórházba került az Ázsia Expressz sztárja: „Elég egy rossz mozdulat”

Megdöbbentő és egyben szomorú hírt közölt Tóth Dávid kajakozó a közösségi oldalán. Az egykori Nagy Ő és az Ázsia Expressz sztárja egyetlen rossz mozdulat miatt sérült le az egyik edzése után.

Tóth Dávid / Fotó: Tv2 Mokka

„Vállficam, mellizom szakadással lett az eredménye annak a bizonyos félresikerült gyakorlatnak” – kezdte bejegyzését Tóth Dávid.

Mint bejegyzésében leírta, múlt hét kedden műtötték meg. Az orvosoknak két kis titán lemezkével kellett visszarögzítenie a mellizmának egy bizonyos részét a felkarcsonton. Most már azonban túl van a nehezén, nemrég a varratokat is kiszedték az orvosok, a kartartót viszont még egy hétig hordania kell. Majd ezek után kezdhet gyógytornára járni, ami nem lesz egy rövid folyamat, de igyekszik pozitívan hozzáállni.

„A baj már megtörtént, a jelenlegi helyzetből kell kihozni a legjobbat, hogy újra 100%-os legyek. Szóval aggodalomra semmi ok, never give up, a törött szárnyú kis veréb is egyszer csak felépül” – üzente rajongóinak Tóth Dávid.