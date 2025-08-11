Joshi Bharat már unokát szeretne? – „Nagyszülőnek lenni óriási ajándék”

A nemrég a 70. életévét betöltő műsorvezető boldog éli a mindennapjait és egyáltalán nem érzi magát idősnek. Joshi Bharat szerint ugyanakkor az elmúlt évtizedekben rengeteg minden változott, például mostanra már sokkal bölcsebb lett. Még sincs olyan dolog, amit megbánt volna az eddigi élete során.

Joshi Bharat showmanként lett leginkább ismert az országban (Fotó: Mediaworks archív)

„Tudok tükörbe nézni”

„Ha a munkáimat nézem, akkor elég sok mindent csináltam a 70 évem alatt, de amire a legbüszkébb vagyok, hogy 14 éves korom óta vagyok önellátó. A magánéletemben hoztam sok megosztó döntést, de sosem másoktól vártam visszaigazolást, hanem mindig magamra hallgattam. És nyugodtan mondhatom azt, hogy tudok tükörbe nézni – gondolok például a válásomra. Viszont az is biztos, hogy a pályafutásom mellett a lányaimat tartom a legnagyobb sikeremnek” – kezdte lapunknak a büszke édesapa.

Joshi Bharat lányaitól várja a csodát

Sokan nem tudják, de a műsorvezetőnek van két lánya, Szávítri és Shila, akikről apukájuk nem sűrűn szokott beszéli, azonban most megtört a jég:

Nagyon jó kapcsolatban vagyok velük, tulajdonképpen imádjuk egymást. Mivel lányos apa vagyok, így el sem tudnám képzelni nélkülük az életemet. A három a legfontosabb nő az életemben: a két lányom és a mennyasszonyom. Annak ellenére, hogy már jó ideje nem élek együtt a gyermekeim édesanyjával, szinte mindennap találkozom a lányokkal. Még unokáról nem volt szó, de én nem is akarom sürgetni, majd eljön annak is a maga ideje. Viszont nagyon örülnék annak, ha születne egy unokám, mert nagyszülőnek lenni óriási ajándék a sorstól és egy külön univerzum

– vélekedett Joshi Bharat, aki nemrégiben eljegyezte kedvesét, Kiss Virágot, azonban az esküvő még várat magára.

Joshi Bharat Kiss Virág oldalán találta meg a tökéletes partnert (Fotó: Szabolcs László)

Mikor lesz Kiss Virág Joshi Bharat felesége?

„Mi spontán emberek vagyunk. Tehát nálunk nincs olyan, hogy most megvolt az eljegyzés, és akkor utána már tervezzük is az esküvőt. Mi inkább jelenleg csak élvezzük ezt a csodálatos állapotot és a szerelmünket. Sokan kérdezik tőlünk, hogy mikor lesz már lagzi, de mi ettől még nem akarunk elsietni semmit. Aztán lehet, hogy majd eljön egy olyan pont, mikor úgy leszünk vele, hogy most akkor megcsináljuk. Viszont hál' istennek nem vagyunk abban a korban, hogy azt kérdezgessék tőlünk, mikor jön a gyerek...” – zárta viccelődve a beszélgetést a boldog vőlegény.