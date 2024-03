Egy egész ország áll most Rubint Réka mellett gyermeke miatt: „Csak potyognak a könnyeim”

Rubint Rékáról igencsak megoszlik Magyarország népének véleménye. A fitnesz lady sok bántással találkozott már élete során, ő azonban mindig a céljait tartotta szem előtt, éppen ezért nem sokat foglalkozott a gonosz, rosszindulatú szavakkal. A legtöbb kritika stílusa miatt érte Rékát, egy dologban azonban az egész ország egyetért: nagyszerű anya, és nála jobban senki nem szeretheti a gyermekeit. A Schobert családba azóta van betekintésünk, mióta a gyerekek megszülettek. A szemünk előtt cseperedett fel Lara, Norbika és Zalán is, és szemtanúi lettünk, hogyan váltak csodás fiatal felnőttekké. Most pedig Zalánról tette meg a nagy bejelentést Réka.

Réka és Zalán között nagyon szoros a viszony

Hihetetlen, de a kis Zalán is már 13 éves! Mintha csak tegnap jelentette volna be Réka, hogy harmadik gyermekét hordja a szíve alatt, és most nézzünk oda! A kis Zalán többé nem is kisfiú, hanem igazi kamasz. Réka rajongásig szereti a gyermekeit, Zalánt pedig mindig a legkisebb kis gyöngyszemének tekintette. Éppen ezért sírva jelentette be, hogy már ilyen nagyfiú, és ennek alkalmából egy tüneményes videót is megosztott:

Csak potyognak a könnyeim, miközben ezt a videót újra és újra nézem… Az életem egyik legcsodálatosabb KINCSE vagy! Köszönöm, hogy az Anyukád lehetek! Nincsenek rá szavak, hogy mennyire SZERETLEK. Isten éltessen Kicsim!

– írja Réka, amit persze a rajongók sem hagytak szó nélkül. Mindenki gratulált Zalánka születésnapja alkalmából.

