Schobert Zalán: „anyahiányom van”

Thaiföldön töltötte a karácsonyt és köszöntötte az új évet Rubint Réka a családjával és barátokkal. A mostani utazás két szempontból is különbözött az előző évektől: Lara nem tartott velük és most nem volt tábor, nem volt munka, csak a pihenés. Az biztos, nagyon ráfért a pihenés a sztáranyukára, viszont mióta hazajöttek, már májusig be is telt a naptára, szüksége lesz a turbó energiára.

Thaiföldön köszöntötte családjával az új évet Rubint Réka Fotó: Facebook

Komoly döntést hozott Rubint Réka

Nyáron élete talán legnagyobb tanításának kapujában született meg a döntés a sztáranyukában: karácsony előtt elutaznak messzire és nem is jönnek haza január közepéig. S amire nagyon régóta nem volt példa, mindezt úgy, hogy közben nincs tábor, nincs munka, csak a család és a barátok.

„Nem bántam, bántuk meg a döntést, csodálatos két hét volt, teljesen feltöltődtem” – mesélte lapunknak Rubint Réka.

Élveztem, hogy nem órára keltem, hogy minden program szabadon választott volt, semmi nem volt kötelező, ha le is beszéltünk valamit, amihez aztán mégsem volt kedvünk, akkor megtehettük, hogy nem mentünk el. Én volt, hogy egyedül lementem az óceán partra és ott egyedül sétáltam, mert ahhoz volt kedvem. A gyermekeim hozzászoktak, hogy ha munka van, akkor munka van, mindig vittem ugye a családot a táborokba. Ilyenkor én nem tudtam velük annyit lenni, Zalán néha mondta is: anyahiányom van! Ezért is jó volt ez az utazás, most mindent bepótoltunk.

Májusig tele a naptár

Réka 2010-ben álmodta és valósította meg az Alakreformot. A hozzá járók egy nagy családot alkotnak, akik törődnek egymással, akik segítenek egymásnak, generációk nőttek fel időközben. Volt, akik az edzésen szerettek egymásba, a sztáranyuka táborában házasodtak össze, születtek Alakreform babák.

„Elképesztő boldogság, hogy azok az emberek, akik ismeretlenként léptek be hozzám, ma már tartják egymással a kapcsolatot, szeretik, segítik egymást” – folytatta. „Bárhonnan jön új ember, rögtön befogadják. Jöttek már közénk Ausztráliából is. De van egy vendégem például, aki tíz éve minden kedden elkocsikázik az edzésre Keszthelyről… Ez az állandóság, az órák minőségének állandósága, az időpont állandósága ez egyfajta biztonságot ad az embereknek. Na most sem csalódtak, mert azért online edzést odakintről is tartottam, hogy egy kis pálmafás napfényt varázsoljak nekik. Thaiföldön a második héten azért már olyan szemmel is néztem a helyszínt, hogy tudok-e itt majd tartani tábort. Tényleg feltöltődtem, májusig tele a naptáram, és ezek a már biztos programok. Közben jövő héten indulunk Ománba, az első táborba, szóval szükség lesz a turbó Rékára!”