„Fontos, hogy az ember jobban szeresse a másikat önmagánál” – Rubint Réka elárulta, mi a hosszú házasság titka

Schobert Norbi és Rubint Réka lassan 22 éve élnek boldog házasságban. Habár manapság már ez is rendkívül soknak számít, mindketten úgy vélik, még nekik is lenne mit tanulniuk azoktól, akik már 40-50 éve házasok. Réka szerint nagyon fontos, hogy az ember gyerek mellett is szakítson időt a párjára, mivel azt látja, hogy a felek általában egy kisbaba születése után távolodnak el inkább, miután a férfi egyedül marad a párkapcsolatban.

Réka szerint egy párkapcsolatban elengedhetetlen a kompromisszum – Fotó: Szabolcs László

Amikor megszülettek a gyerekek, akkor is nagyon fontosnak tartottam Norbit, hogy ne vesszen el a kapcsolatban. Nem leszünk attól rosszabb édesanyák, ha a párunkra is odafigyelünk

– emelte ki a fitneszlady, hozzátéve azt, hogy ő erre heti egy napot mindig fordított minimum. Véleménye szerint ezzel ráadásul példát is lehet mutatni családon belül a gyerekeknek.

Réka szerint ezenkívül rendkívül fontos és elengedhetetlen még a kompromisszumkészség. Elmondta, nem lesz állandóan szerelmes az ember, ezért fontos a kompromisszum és az, hogy az ember jobban szeresse a másikat önmagánál. Fontos ismerni a másik szeretetnyelvét, azt tudni, mitől boldog a másik.

Nos, Norbi erre mindig is odafigyelt. Most, Valentin-napra is egy olyan kedvességgel lepte meg a feleségét, amire ő vágyott. Egy bokaláncot csináltatott neki.

Fontos, hogy meg tudja hallani, mit szeretne a másik

– véleményezte tovább Réka a hosszú házasság titkát. Elmondta, ez nem kell, hogy egy nagy dolog legyen, elég egy pici apróság is. Egy kis kedvesség, amire vágyik a másik.