Hunyadi Donatella már rég nem „csak” Kiszel Tünde lánya

Kiszel Tünde, a „dekoratív médiaszemélyiség” 2003-ban mutatta meg először az akkor még alig egyéves Donatellát a rajongóinak, amikor elkészítette első, megvásárolható falinaptárát, melynek minden oldalán közösen szerepeltek. Azóta sok víz lefolyt a Dunán és a csöppségből felnőtt nő lett. Azt hihetnénk, hogy mindent tudunk a ma már 22 éves lányról, hiszen a szemünk előtt cseperedett fel és „ott voltunk”, amikor óvodába, majd iskolába ment és láttuk őt akkor is, amikor kamaszként elkezdődött modellkarrierje. Majd leérettségizett és végül felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, ahol épp most szerezte meg diplomáját. Hunyadi Donatella nagyon ritkán, de leginkább sosem nyilatkozik sem a szakmai, sem pedig a magánéletéről, de lapunkkal most kivételt tett.

Kiszel Tünde lánya megszerezte diplomáját. Fotó: Facebook

„Klasszikus ének előadóművészi diplomát szereztem, amiben hatalmas szerepe volt az édesanyámnak, hiszen már kislányként megszerettette velem a komolyzenét. Köztudottan nagy rajongója az operának és engem is gyakran vitt el előadásokra."

Ennek ellenére kislányként sosem gondoltam arra, hogy egy napon én is hasonló színpadokon állhatok majd

– kezdte Hunyadi Donatella, aki tehetségével már az általános iskolában szemet szúrt az énektanárjának.

„A tanárnő szólt anyukámnak, hogy tehetségesnek lát és hogy szerinte foglalkozni kéne a hangommal, de akkoriban én még nem vettem ezt komolyan. Amikor középiskolát kellett választani, én elsősorban színésztagozatosba szerettem volna menni, de bejelöltem egy sima gimit is és a Bartók konzi csak a harmadik volt a listámon."

Végül a felvételik közül ott kaptam a legtöbb pontot, pedig minden előképzettség nélkül álltam ki a felvételi bizottság elé énekelni.

"Ennek ellenére csak végzősként szerettem meg annyira az éneklést, hogy eldöntöttem, élethivatásnak választom és tényleg komolyan veszem magam” – mondta nevetve a fiatal lány.

Hunyadi Donatella modellként is komoly karriert futott be. Fotó: Facebook

"Nem kizárt, hogy tanárként is kipróbálom magam”

Donatella az egyetemi jelentkezés előtt sokat gondolkodott, hiszen tisztában volt vele, ha megpróbálkozik a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemmel és föl is veszik, mindent alá kell rendelnie a tanulásnak.

„A jelentkezés előtt el kellett döntenem, hogy a jövőben csak énekelgetek, vagy szívvel, lélekkel beleállok és meghozom a kellő áldozatot annak érdekében, hogy igazán jó énekes legyek. Végül ezt a rögös utat választottam és bár bőven van még hova fejlődnöm, ma már diplomás énekes vagyok. Ezen az úton megyek tovább, ami annyit jelent, hogy felvételiztem a mester szakra."

Hihetetlen erős volt a mezőny, de a visszajelzések pozitívak, így szeptembertől jó eséllyel folytatom a tanulmányaimat.

"A mesterképzés még erősebben konkretizálja az irányt és ami a legfontosabb, ha végzek, akár taníthatok is. Bár egyelőre nem ez az elsődleges cél, de nagyon szeretem a gyerekeket, így valamikor a távoli jövőben nem kizárt, hogy tanárként is kipróbálom magam” – árulta el Donatella, aki az idei nyarat a szabadság jegyében szeretné eltölteni.

„Rengeteg tervem és még több elfoglaltságom van az idei nyárra. Egyrészt a modellkedéssel sem hagytam fel, másrészt egy ideje már gyerekeket, kamaszokat és fiatal felnőtteket tanítok egy modellügynökségnél. Emellett persze szeretném kiélvezni az előttünk álló szűk három hónapot. Sokat fogunk utazgatni a barátaimmal és persze a családommal is. Illetve új darabokat is megtanulok majd. Igyekszem megtalálni az egészséges egyensúlyt a kalandvágyam és a szakmai fejlődésem és a magánéletem között. Ez utóbbiról nem szeretnék annál többet elárulni, hogy stabil és kiegyensúlyozott” – tette hozzá Hunyadi Donatella.