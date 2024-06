Ez igen: Mikes Anna megmutatta az új kocsiját, nagy a boldogság

Krausz Gábor és Mikes Anna megnyerték a Dancing with the Stars legutóbbi évadát, de az igazi főnyereményük az volt, hogy a próbák alatt egymásba szerettek és azóta is boldogok együtt. Sőt, állítólag még az Ázsia Expressz sem fogott ki rajtuk, ők is szerepelni fognak ősszel a TV2 sikerműsorának következő szezonjában.

Krausz Gábor és Mikes Anna a Dancing with the Starsban Fotó: BS/Bors

Mikes Anna egy ismert és elismert táncos, rengetegen érdeklődnek iránta, hiszen nemcsak tehetséges, hanem gyönyörű is. Sokak szerint nagyon szerencsés ember Krausz Gábor, hogy összejött vele, és úgy tűnik, hogy ezzel a sztárséf is tökéletesen tisztában van, hiszen mindig nagyon boldognak tűnik mellette.

Mikes Anna nemrég nem akármilyen örömhírt jelentett be a közösségi oldalán, ugyanis elárulta, hogy márkanagykövet lett, ráadásul szerzett magának egy új kocsit is.

Nagyon nagy a boldogság.❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥Egy nem változik, most is hangosan fogom hallgatni a zenét.😎😎😎

– árulta el Mikes Anna.

Itt lehet megnézni, mostantól milyen autóval járja az utakat a táncosnő: