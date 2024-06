Itt a várva várt hír Krausz Gáborról és Mikes Annáról - fotó

Krausz Gábor és Mikes Anna az ország egyik legkedveltebb sztárpárja, ami érthető is, hiszen el valami elképesztően megnyugtató és szeretetteljes kisugárzás árad belőlük.

Fotó: BS / Bors

Ezt a nézők már a Dancing with the Stars adásai alatt is kiszúrták, ezért is boronáltak őket szinte már a műsor legelején össze, így mindenki egy emberként örült, amikor később bejelentették, hogy valóban egy párt alkotnak. Kapcsolatuk pedig csak egyre komolyabbra fordult az elmúlt hónapokban, legutóbb együtt vágtak neki az Ázsia Expressznek is, most pedig már az első közös nyaralásukat élezik.

Erről a sztárséf maga számolt be az Instagram-oldalán:

Első közös nyaralásunk. Álom utazás, pont olyan, amire már nagyon régóta vágytunk

- írta a gyönyörű táncossal közös fotóhoz Krausz Gábor. A páros rajonói pedig nem győzik őket dicsérni, illetve gratulálni.

Ritka szép pár akik illenek mennek egymáshoz és Boldogok! Maradjon így nagyon sokáig!

- írta például egyik követőjük.