Itt a bikiniszezon! Hunyadi Donatella megmutatta bomba alakját

Hunyadi Donatella az elmúlt években túlnőtt naptárdíva anyukáján, Kiszel Tündén, már többet szerepel nála a képernyőn és rengetegen ismerik a nevét. Nem érdemtelenül ráadásul, hisz a fiatal lány mindamellett, hogy diplomás énekesnő és sikeres modell, a 2023-as Dancing with the Starsban egészen az ötödik helyig jutott partnerével, Bődi Dénessel.

Fotó: Szabolcs László

Nem csoda, hogy elképesztő mennyiségű rajongója van a közösségi médiában is, Instagram-oldalát például 54 ezren követik. Donatella pedig időről időre meg is hálálja a szeretetet, most például egy nagyon szexi képpel, amin egy medence szélén ül bikiniben, megvillantva bomba alakját.