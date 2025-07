Ezt látni kell: imádni való családi pillanatot osztott meg Vasvári Vivien

Vasvári Vivien ismét megmutatta, milyen szeretetteljes édesanya! A gyönyörű influenszer legfrissebb Instagram-posztjában egy meghitt pillanatot osztott meg rajongóival: egy kényelmes függőfotelben pihen, ölében szeretett kisfiával. A fotó mellé pedig csak ennyit írt: „With my little sweetheart” – azaz „A kis drágámmal”.

Az anyaság csodásan áll neki / Fotó: Szabolcs László

Vasvári Vivien friss képe újabb bizonyíték arra, hogy az anyaság csodásan áll neki – természetessége, stílusa és harmonikus kisugárzása most is lenyűgöző. Nem kérdés: a szépséges celeb anyuka nemcsak divatikon, hanem példakép is sokak számára. Vivien az anyaságot nemcsak szerepként, hanem életszemléletként is megéli: közösségi oldalán történő megosztásaiban rendszeresen hangsúlyozza, mennyire fontos számára a családi harmónia és a meghitt hétköznapok.

Íme Vasvári Vivien posztja:

Vasvári Viviennek április végén született meg a negyedik gyermeke, nem is lehetnének boldogabbak a férjével, akivel állítólag nem zárták ki egy újabb baba lehetőségét sem.