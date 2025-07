A TV2 sztárja turnéra indul, miközben házat épít és apaszerepben is helytáll

Gábor Márkó élete most egy hatalmas körhintára hasonlít: pörög, forog, néha beleszédül, de minden pillanatát élvezi. A fiatal énekes, aki a TV2 Sztárban Sztár leszek! műsorában robbant be a köztudatba, most egyszerre próbál helytállni apaként, előadóként és házépítőként – és úgy tűnik, valahogy mégis képes mindent kézben tartani.

A TV2 sztárjának az élete csupa kaland (Fotó: Markovics Gábor)

Gábor Márkó jól halad a házfelújítással

„Kicsit meglassította a folyamatot a bürokrácia, de minden szuper, szépen haladunk. Javában zajlanak a munkálatok” – mesélte a házfelújításról, amit nemcsak logisztikai kihívásként, hanem szívügyként is él meg. Az építkezés ugyanis kiváló apa-fia program lett.

„Édesapám egy régivágású férfi, nagyon sok mindenhez ért velem ellentétben, de mivel rengeteg szegmense van a házfelújításnak, mindent apa-fia programként tudunk végezni, így én is sokat tanulok tőle, amellett, hogy minőségi időt töltünk együtt” – árulta el Márkó.

Közben az apaság is jelentős szerepet játszik az énekes mindennapjaiban.

„Hihetetlen, hogy repül az idő, a kisfiam szeptemberben már kezdi az ovit. Remekül van a család összességében” – vallotta be a Sztárban Sztár leszek! egykori énekese.

Gábor Márkó, az időzsonglőr

A kérdésre, mégis hogyan tudja összehangolni a karriert, a családot és a ház körüli teendőket, így felelt:

Ha az ember sok mindent csinál, az a titok, hogy nagyon be kell osztania az időt, precízen megtervezni az egész napot, mert nagyon könnyű felaprózódni, ha az ember sok mindent csinál egyszerre.

Elárulta, bár van, amikor előfordul, hogy kicsúszik a kezéből az irányítás, törekszik rá, hogy nála legyen a gyeplő. A nyár náluk nem a klasszikus pihenésről szól, hanem inkább a családi együttlétekről.

„Megyünk Badacsonyra a családhoz, de nyaralásra idén nyáron sajnos nincs időnk” – mondta, és bár kicsit sajnálja, érezhetően nem bánja annyira, hiszen minden idejét leköti a munkája és a családja. És hogy mit csinál épp szakmailag? Gőzerővel készül az arénaturnéra, ahol a Kerényi Miklós Gábor által rendezett Rómeó és Júlia produkcióban kapott szerepet.