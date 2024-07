Gábor Márkó két éve apuka: "Sikeres férfinak érzem magam"

Gábor Márkó, a színész, aki több adást nyert a Sztárban Sztár leszek! második évadában, mint eddig az évadok alatt bárki más, most már lassan két éve, hogy apuka és igazán ügyes benne. Persze mindig hangoztatja, hogy ez szerelme és egyben fia édesanyja támogatása nélkül nem jöhetne létre. Márkó és Betti azért közel sem tartják könnyű feladatnak egy kisgyermek felelősségteljes nevelését, de a szeretet cserében feltölti őket.

Gábor Márkó gyermeke már elkezdett beszélni - Fotó: Markovics Gábor

„Nyilván Milán azért egy közel kétéves gyerek, ami nagyon nagy odafigyelést és energiát igényel. Nála nem létezik az, hogy mindenhova sétáljon, ő mindenhova szalad. Egész nap pörög. Persze rengeteg szeretet ad nekünk és rettentően feltölt a létezése” – kezdte a Metropolnak a tehetséges színész, aki elmondta, fia már nagy beszédes.

Már beszél is

– jegyezte meg Gábor Márkó, aki kedvesével rengeteg munkát tudhattak magukénak az elmúlt időszakban.

A színész azon van szerelmével, hogy megteremtsék a legnagyobb biztonságot - Fotó: Gábor Márkó

Biztonság

A színész élete nem feltétlen a biztonság köré épült a családalapítás előtt, azonban fia érkezése Gábor Márkó fejében átkapcsolt egy kapcsolót. Biztonságot akar teremteni családjának:

„Rohadt nehéz amúgy a gyermeknevelés, főleg ez a fázis hároméves korig elég nehéz lesz úgy, hogy mellette aktívan dolgozunk a szerelmemmel, Bettivel azon is, hogy anyagilag és lelkileg biztonságos környezetet tudjunk teremteni Milánnak” – szögezte le Márkó, aki szerint egy ponton megváltozik a perspektíva és a család lép az első helyre mindenben.

Gábor Márkó: Jöhet a második baba?

A tehetséges színész, aki nem csak a színpadon, de már a színfalak mögött is bizonyította tudását, azt a korszakát éli, amikor kialakítja a rendszert, ami a családjának tökéletes működését biztosítja. Új házba fognak hamarosan költözni és még az sincs kizárva, hogy hamarosan érkezik a következő lurkó:

„Nagyon tartalmas volt ez az elmúlt két év, mondhatni Bettivel végig együtt voltunk, nem volt olyan hely, ahova egymás nélkül mentünk volna. Ez azért is van, mert együtt dolgozunk már nem csak a színpadon, hanem a háttérben is a produkciók létrejöttén. Most sikeres férfinak érzem magam a kis családommal körülvéve, sőt pont most tervezünk egy új házba költözni, ahol adott a feltétel ahhoz is, hogy Milánnak kis tesója érkezzen” – mondta a nagy hírt Márkó, aki kedvesével azonban nincs egy véleményen a baba nemét illetőleg.

Én kislányt akarok, Betti pedig fiút

– jegyezte meg viccesen a színész, aki azt is hozzáfűzte, hogy ez úgysem rajtuk áll.