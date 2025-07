Hűha: elképesztően szexi volt Lola a nászútján – fotók!

Le sem tagadhatná: 2025 Lola éve! A csinos műsorvezető-énekesnő életében óriási változásokat hoz ez az év, és hol van még a vége! Megkérték a kezét, megházasodott, kiderült, hogy babát vár, jelenleg pedig nászútja utolsó napjait tölti férjével Olaszországban, a Garda-tónál.

A Garda-tóhoz utazott nászútra férjével Lola (Foró: Markovics Gábor)

„A nászutunk utolsó napjai… Boldogok vagyunk, finomakat eszünk, rengeteg időt töltünk vízparton, nagyokat sétálunk és próbáljuk elképzelni, milyen lesz az az időszak, ami most előttünk áll.”

– írta Lola az Instagram-oldalán, ahol több fényképet is megosztott. Nem csak a hangulatos kikötőt, illetve a hamisítatlan olasz ételeket mutatta meg a SzerencseSzombat egykori műsorvezetője, de szexi felsőben több fotón is pocit villantott a csinos kismama!

Egy hozzászóló meg is jegyezte:

„Olyan lesz, hogy ezekre a képekre nyálcsorgatva fogtok visszaemlékezni, hogy de jó is volt kettesben, meleg ételt melegen enni, úgy, hogy előtte nem rágta meg senki, s úgy beszélgetni, hogy nem szóltak közben minden másodpercben. S még azt is fogjátok gondolni, hogy mennyire nagyon hiányzott a fotóról az a kis szeretetgombóc, aki majd akkor már a mellkasotokon fog szuszogni, s életetek értelme lesz! Gratulálok! Boldog babavárást!”