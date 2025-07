„Nagyon édes kis pocid van” – Lola bikiniben élvezi, hogy kismama

A népszerű énekesnő-műsorvezető, Lola rajongói csak kapkodják fejüket: kedvencük márciusban bejelentette, hogy menyasszony lett, áprilisban bombaként robbant a hír: gyermeket vár, júniusban megérkeztek az esküvői fotók is. A Szerencseszombat egykori háziasszonya horvátországi nyaralásáról egy bikinis fotókkal jelentkezett be – rajongói legnagyobb örömére.

Lola csinos kismama, bikiniben jelentkezett be Horvátországból Fotó: Máté Krisztián

Nagyon édes kis pocid van

– jegyezte meg Lola egyik rajongója az énekesnő Instagram-oldalán, míg más a következőt írta:

„Szexi a hasad!”

Lola egyébként Cyndi Lauper egyik legnagyobb slágerének (Girls Just Wanna Have Fun) címét átalakítva azt írta a fotó mellé: „Girls Just Wanna Have Sun”, vagyis a Csajok egy kis Napot akarnak.