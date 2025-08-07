RETRO RÁDIÓ

Most kaptuk a hírt, feleségét gyászolja Korda György

Húsz évig voltak házasok.

2025.08.07.
Papíron húsz évig volt házas Korda György és Kovács Iby, akivel a házasságkötésük után nem sokkal már nem is éltek együtt. Ennek ellenére annyira jóban maradtak, hogy válni is elfelejtettek, amíg be nem lépett Korda György életébe Balázs Klári. A VAOL információi szerint Kovács Ibolya a közelmúltban, életének 91. évében elhunyt, így az énekes most egy kedves barátját gyászolja.

Kovács Ibolya egyébként híres operett színésznő volt: 1934-ben született Mezőkovácsházán, és a magyar operett egyik kiemelkedő primadonnája volt. Pályafutása nagy része a Fővárosi Operettszínházhoz kötött. Számos emlékezetes szubrett‑ és primadonna szerepet alakított az olyan operettekben, mint a Cigányszerelem, Riviéra, Boccaccio, Pompadour és Hello, Dolly!, és olyan legendás művészekkel dolgozott együtt, mint Latabár Kálmán, Feleki Kamil és Honthy Hanna.

 

