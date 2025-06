Végvári Janka győzelme sokakat kiakasztott, életkora miatt féltik az új Magyarország Szépét

Június 22-én, vasárnap este hosszas várakozás után végre kiderült, ki lett Magyarország Szépe, azaz kinek a fejére került idén a Miss World Hungary koronája, és ki képviselheti hazánkat a 2026-os világversenyen.

Végvári Janka (középen) 17 évesen lett az ország legszebb lánya (Fotó: Bors)

A Kulcsár Edina hasonmásaként is emlegetett Katzenbach Andrea után, most a mindössze 17 éves (!) Végvári Janka lett Magyarország legszebb nője, amiről a szakmai zsűri döntött. A Miss World Hungary zsűrijében idén is helyet kapott Sarka Kata, Rogán-Szendrei Cecília, Hajas László és Dr. Krasznai Zsolt, valamint Kulcsár Edina és Bodri Krisztina egykori királynők. Az est házigazdái pedig, ahogy minden évben, Rókusfalvy Lili és Fodor Imre voltak.

Végvári Janka a maga 17 évével a verseny történetének egyik legfiatalabb győztese lett. A Borsnak így nyilatkozott, miután a fejére került a korona:

„Jelenleg még nem nagyon fogtam fel, hogy az én fejemre került a korona. Nagyon izgatott voltam már akkor, mikor a legjobb ötbe bemondták a nevemet, mert nem gondoltam volna, hogy beválasztanak ide, illetve kicsit izgultam is. Viszont mikor kimondták, hogy én lettem idén Magyarország Szépe, az egy euforikus pillanat volt számomra”

– áradozott a lapnak Végvári Janka.

Túl fiatal? Végvári Janka miatt már most aggódnak a kommentelők

Az internet népe viszont már kevésbé volt elragadtatva a döntéstől, bár hozzá kell tennünk, hogy virtuális fanyalgók, fotelhuszárok mindig akadnak, kiváltképp a közösségi médiában. Most viszont nem Janka szépsége, vagy a megérdemelt győzelem volt a vitatéma, hanem a tény, hogy Végvári Janka elképesztően fiatal. Jövő májusban fog érettségizni, épp a világverseny idején, ezért sok hozzászóló már most aggodalmát fejezte ki miatta.

Nézzük, miket írtak!

„Nagyon szép lány szerintem. De durva azért belegondolni, hogy milyen fiatal. Remélem, hogy nem fogják kihasználni/vele lesznek a szülei vagy egy támogató személy...”

„A kora miatt valószínűleg tapasztalatlan, és valóban a harmadik helyezett is nyerhetett volna mert abszolút szép arcú ő is. Én csak azon gondolkodtam, hogy fog felkészülni az érettségire jövőre, ha pont tavasszal lesz a verseny?”