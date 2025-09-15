Szandi kislánya gyerekkorától külföldre készült: "Már négyévesen tudta, hogy valahol nagyon messze fog élni"

Az énekesnő jött, énekelt és győzött, hiszen csont nélkül jutott tovább a TV2 sikerműsorának második párbajadásából. Szandi hatalmasat küzdött, hiszen a rekedtes hangú Oláh Ibolyát kellett megszemélyesíteni. Ráadásul egy ikonikus dalt kapott. A Sztárban Sztár All Stars alaposan feladta a leckét az énekesnőnek, aki a Metropolnak nem csak a vasárnapi versenyről, de a családjáról és az elengedésről is mesélt.
A Sztárban Sztár All Stars zsűrije és a TV2 nézői is nagyon várták a második párbajadás utolsó párosát, hiszen Szandi 2013-ban a Sztárban Sztár első szériájának meghatározó szereplője volt és Bereczki Zoltán mögött a második helyen végzett, vagyis ő lett az évad legjobb női előadója. Mindenki sokat várt tőle és ennek fényében egy igazán komoly vállalással is kezdte a szériát. Már akkor kiérdemelte a stúdió közönségének figyelmét, amikor megjelent a színpadon Oláh Ibolya bőrébe bújva, hiszen a hasonlóság kísérteties volt. Aztán megszólaltak a Magyarország című ikonikus nóta első traktusai és Szandi kiénekelte az első hangokat. Ezen a ponton pedig a zsűri és a nézők is összenéztek, mert első hallásra némi zavart lehetett észlelni az erőben. Az énekesnő azonnal kapcsolt és ezután megszületett az egyértelmű továbbjutást érő csoda.
De mi történt a dal első pillanataiban? A Metropol erről is kérdezte Szandit a Sztárban Sztár All Stars második élő show-ja után.
Nehéz volt elkezdeni Oláh Ibolya himnikus dalát. Ezért is izgultam annyira, amikor ott álltam a Lánchíd pillérének a tetején, hogy szinte nem tudott hang kijönni a torkomon.
– kezdte lapunknak az énekesnő, aki hozzátette: „Amikor túljutottam az első soron, magamban annyit mondtam: »Szandi, embereld meg magad! Ez a te pillanatot, éld meg!« Onnantól kezdve pedig elkezdtem átlényegülni a dalra” – kezdte lapunknak Szandi, aki már a próbák alatt nagyon megküzdött Oláh Ibolya, senkiével nem összeegyeztethető hangszínével. „Tudtam, hogy nagyon finoman kell elkezdeni. Nagyon sokáig gyúrtuk a hangtechnikáját, mert Ibolyát nagyon nehéz utánozni. Úgy kell képezni a hangot, hogy gyakorlatilag gyilkolászom közben a hangszálaimat. Szó szerint ártok nekik, mert visszafojtom a hangokat. Közben persze igyekeztem odafigyelni arra is, hogy Ibolyás legyek. Sok mindenre kellett odafigyelnem, de hát erről szól a Sztárban Sztár All Stars” – nevetett már megkönnyebbülten az énekesnő.
Szandi nyitottan állt a neki szegezett és éppen nagyon is aktuális magánéleti kérdésünkhöz is. Arra voltunk kíváncsiak, hogy éli meg az elengedési folyamatot, hiszen, mint ismeretes, a lánya, Bogdán Blanka 2021-ben Kaliforniába költözött, ahol rátalált a szerelem. Sőt, idén nyáron hozzá is ment az ismert zenészhez, Ricardohóz. „Az elengedést folyamatosan tanulja az ember élete során. Édesanyaként, már amikor picik a gyerek, el kell fogadnunk, hogy előbb-utóbb kirepülnek a családi fészekből. A mi lányunk jó messzire repült… De az az igazság, hogy ő már négyévesen tudta, hogy egyszer valahol nagyon messze fog élni. Valahogy érezte…” – mesélte lányával kapcsolatosan.
A gyermekeinket nem láncolhatjuk magunkhoz, és szülőként az a legfontosabb számunkra, hogy ők boldogok legyenek.
– vallotta be Szandi, aki hozzátette: „Hála a technikának, naponta akár órákat is kapcsolatban vagyunk Blankával, és hetente többször is beszélünk. Ha pedig mi ketten belemelegszünk, simán toljuk másfél órát. Így azért könnyebb az elengedés…” – fogalmazott az énekesnő, aki idén a Sztárban Sztár All Stars-ban kapott lehetőséget arra, hogy javítson egy helyet az első széria után, vagyis megtegyen mindent a győzelemért.
