Szandi kislánya gyerekkorától külföldre készült: "Már négyévesen tudta, hogy valahol nagyon messze fog élni"

Az énekesnő jött, énekelt és győzött, hiszen csont nélkül jutott tovább a TV2 sikerműsorának második párbajadásából. Szandi hatalmasat küzdött, hiszen a rekedtes hangú Oláh Ibolyát kellett megszemélyesíteni. Ráadásul egy ikonikus dalt kapott. A Sztárban Sztár All Stars alaposan feladta a leckét az énekesnőnek, aki a Metropolnak nem csak a vasárnapi versenyről, de a családjáról és az elengedésről is mesélt.

Szerző: Buster
Létrehozva: 2025.09.15. 16:30
Szandi TV2 Oláh Ibolya Sztárban sztár All Stars

A Sztárban Sztár All Stars zsűrije és a TV2 nézői is nagyon várták a második párbajadás utolsó párosát, hiszen Szandi 2013-ban a Sztárban Sztár első szériájának meghatározó szereplője volt és Bereczki Zoltán mögött a második helyen végzett, vagyis ő lett az évad legjobb női előadója. Mindenki sokat várt tőle és ennek fényében egy igazán komoly vállalással is kezdte a szériát. Már akkor kiérdemelte a stúdió közönségének figyelmét, amikor megjelent a színpadon Oláh Ibolya bőrébe bújva, hiszen a hasonlóság kísérteties volt. Aztán megszólaltak a Magyarország című ikonikus nóta első traktusai és Szandi kiénekelte az első hangokat. Ezen a ponton pedig a zsűri és a nézők is összenéztek, mert első hallásra némi zavart lehetett észlelni az erőben. Az énekesnő azonnal kapcsolt és ezután megszületett az egyértelmű továbbjutást érő csoda.

Sztárban Sztár Al Stars Szandi TV2 Oláh Ibolya
Szandi Oláh Ibolyaként egy bevállalós dallal indított a Sztárban Sztár 2025 színpadán (Fotó: MW)

Szandi gyilkolta a hangszálait a Sztárban Sztár 2025 élő show-jában

De mi történt a dal első pillanataiban? A Metropol erről is kérdezte Szandit a Sztárban Sztár All Stars második élő show-ja után. 

Nehéz volt elkezdeni Oláh Ibolya himnikus dalát. Ezért is izgultam annyira, amikor ott álltam a Lánchíd pillérének a tetején, hogy szinte nem tudott hang kijönni a torkomon.

kezdte lapunknak az énekesnő, aki hozzátette: „Amikor túljutottam az első soron, magamban annyit mondtam: »Szandi, embereld meg magad! Ez a te pillanatot, éld meg!« Onnantól kezdve pedig elkezdtem átlényegülni a dalra” kezdte lapunknak Szandi, aki már a próbák alatt nagyon megküzdött Oláh Ibolya, senkiével nem összeegyeztethető hangszínével. „Tudtam, hogy nagyon finoman kell elkezdeni. Nagyon sokáig gyúrtuk a hangtechnikáját, mert Ibolyát nagyon nehéz utánozni. Úgy kell képezni a hangot, hogy gyakorlatilag gyilkolászom közben a hangszálaimat. Szó szerint ártok nekik, mert visszafojtom a hangokat. Közben persze igyekeztem odafigyelni arra is, hogy Ibolyás legyek. Sok mindenre kellett odafigyelnem, de hát erről szól a Sztárban Sztár All Stars – nevetett már megkönnyebbülten az énekesnő.

Sztárban Sztár Al Stars Szandi TV2 Oláh Ibolya
Szandi lánya 2021-ben költözött a tengerentúlra (Fotó: Korponai Tamás)

Tudta, hogy lánya egyszer valahol nagyon messze fog élni

Szandi nyitottan állt a neki szegezett és éppen nagyon is aktuális magánéleti kérdésünkhöz is. Arra voltunk kíváncsiak, hogy éli meg az elengedési folyamatot, hiszen, mint ismeretes, a lánya, Bogdán Blanka 2021-ben Kaliforniába költözött, ahol rátalált a szerelem. Sőt, idén nyáron hozzá is ment az ismert zenészhez, Ricardohóz. „Az elengedést folyamatosan tanulja az ember élete során. Édesanyaként, már amikor picik a gyerek, el kell fogadnunk, hogy előbb-utóbb kirepülnek a családi fészekből. A mi lányunk jó messzire repült… De az az igazság, hogy ő már négyévesen tudta, hogy egyszer valahol nagyon messze fog élni. Valahogy érezte…” – mesélte lányával kapcsolatosan. 

A gyermekeinket nem láncolhatjuk magunkhoz, és szülőként az a legfontosabb számunkra, hogy ők boldogok legyenek.

– vallotta be Szandi, aki hozzátette: „Hála a technikának, naponta akár órákat is kapcsolatban vagyunk Blankával, és hetente többször is beszélünk. Ha pedig mi ketten belemelegszünk, simán toljuk másfél órát. Így azért könnyebb az elengedés…” – fogalmazott az énekesnő, aki idén a Sztárban Sztár All Stars-ban kapott lehetőséget arra, hogy javítson egy helyet az első széria után, vagyis megtegyen mindent a győzelemért.


 

 

