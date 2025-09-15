Szandi kislánya gyerekkorától külföldre készült: "Már négyévesen tudta, hogy valahol nagyon messze fog élni"

A Sztárban Sztár All Stars zsűrije és a TV2 nézői is nagyon várták a második párbajadás utolsó párosát, hiszen Szandi 2013-ban a Sztárban Sztár első szériájának meghatározó szereplője volt és Bereczki Zoltán mögött a második helyen végzett, vagyis ő lett az évad legjobb női előadója. Mindenki sokat várt tőle és ennek fényében egy igazán komoly vállalással is kezdte a szériát. Már akkor kiérdemelte a stúdió közönségének figyelmét, amikor megjelent a színpadon Oláh Ibolya bőrébe bújva, hiszen a hasonlóság kísérteties volt. Aztán megszólaltak a Magyarország című ikonikus nóta első traktusai és Szandi kiénekelte az első hangokat. Ezen a ponton pedig a zsűri és a nézők is összenéztek, mert első hallásra némi zavart lehetett észlelni az erőben. Az énekesnő azonnal kapcsolt és ezután megszületett az egyértelmű továbbjutást érő csoda.

Szandi Oláh Ibolyaként egy bevállalós dallal indított a Sztárban Sztár 2025 színpadán (Fotó: MW)

Szandi gyilkolta a hangszálait a Sztárban Sztár 2025 élő show-jában

De mi történt a dal első pillanataiban? A Metropol erről is kérdezte Szandit a Sztárban Sztár All Stars második élő show-ja után.

Nehéz volt elkezdeni Oláh Ibolya himnikus dalát. Ezért is izgultam annyira, amikor ott álltam a Lánchíd pillérének a tetején, hogy szinte nem tudott hang kijönni a torkomon.

– kezdte lapunknak az énekesnő, aki hozzátette: „Amikor túljutottam az első soron, magamban annyit mondtam: »Szandi, embereld meg magad! Ez a te pillanatot, éld meg!« Onnantól kezdve pedig elkezdtem átlényegülni a dalra” – kezdte lapunknak Szandi, aki már a próbák alatt nagyon megküzdött Oláh Ibolya, senkiével nem összeegyeztethető hangszínével. „Tudtam, hogy nagyon finoman kell elkezdeni. Nagyon sokáig gyúrtuk a hangtechnikáját, mert Ibolyát nagyon nehéz utánozni. Úgy kell képezni a hangot, hogy gyakorlatilag gyilkolászom közben a hangszálaimat. Szó szerint ártok nekik, mert visszafojtom a hangokat. Közben persze igyekeztem odafigyelni arra is, hogy Ibolyás legyek. Sok mindenre kellett odafigyelnem, de hát erről szól a Sztárban Sztár All Stars” – nevetett már megkönnyebbülten az énekesnő.