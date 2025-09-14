,,Bár az én rucimat überelni nem tudja, de azért ma Andika is oda ver neki rendesen" - Horváth Tomi felesége brutál szettben feszít a Sztárban sztár előadása előtt

Horváth Tamás felesége, Péterfi Andrea gondoskodott róla, hogy minden tekintet rá szegeződjön a mai Sztárban Sztár All Stars adása alatt, amikor Facebook-on bemutatta frenetikus szettjét. A fekete-fehér latex ruha első pillantásra elegáns, ám a részletek már egészen más benyomást keltenek: Tamás mosolygó arca a mellrészen és a fenéken is ott virít, méghozzá óriási méretben.

Horváth Tomi felesége merész szettben készül a Sztárban Sztár All Stars mai adására Fotó: facebook.com/horvathtamasmusic

Hajrá Tomi! #üljráazracomra

– írta Andika a kép mellé, nem hagyva kétséget afelől, kinek szurkol teljes szívvel. Az énekes sem maradt adós a válasszal: a Facebook-történetben nevetve jegyezte meg, hogy

Bár az én rucimat überelni nem tudja, de azért ma Andika is oda ver neki rendesen

A sztárpár jól láthatóan élvezi a játékos csipkelődést, amely még inkább fokozza az izgalmat a ma esti show előtt.

Andika outfitje már most az este egyik legnagyobb beszédtémája, és garantáltan bekerül a Sztárban Sztár legemlékezetesebb pillanatai közé.