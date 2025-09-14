,,Bár az én rucimat überelni nem tudja, de azért ma Andika is oda ver neki rendesen" - Horváth Tomi felesége brutál szettben feszít a Sztárban sztár előadása előtt

Mi lesz így a műsorral? Horváth Tomi felesége olyan merész szettben készül a Sztárban Sztár All Stars mai adására, hogy garantáltan minden tekintet rá szegeződik.
Horváth Tamás felesége, Péterfi Andrea gondoskodott róla, hogy minden tekintet rá szegeződjön a mai Sztárban Sztár All Stars adása alatt, amikor Facebook-on bemutatta frenetikus szettjét. A fekete-fehér latex ruha első pillantásra elegáns, ám a részletek már egészen más benyomást keltenek: Tamás mosolygó arca a mellrészen és a fenéken is ott virít, méghozzá óriási méretben.
Hajrá Tomi! #üljráazracomra
– írta Andika a kép mellé, nem hagyva kétséget afelől, kinek szurkol teljes szívvel. Az énekes sem maradt adós a válasszal: a Facebook-történetben nevetve jegyezte meg, hogy
Bár az én rucimat überelni nem tudja, de azért ma Andika is oda ver neki rendesen
A sztárpár jól láthatóan élvezi a játékos csipkelődést, amely még inkább fokozza az izgalmat a ma esti show előtt.
Andika outfitje már most az este egyik legnagyobb beszédtémája, és garantáltan bekerül a Sztárban Sztár legemlékezetesebb pillanatai közé.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.