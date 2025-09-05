Sztárban Sztár All Stars: Horváth Tamás kitálalt, ilyen valójában a házassága

Az ország legnagyobb házibulijának tizenegyedik évadában az előző szériák legendás versenyzői újra összecsapnak, hogy kiderüljön, ki nyeri el közülük a legsokoldalúbb előadónak járó elismerést. Az ikonikus műsort ezúttal is Tilla vezeti, a szezon premiert pedig az teszi igazán különlegessé, hogy egy külföldi sztárvendég, milliók kedvence, Hans Sigl is érkezik a Sztárban Sztár All Stars megújult stúdiójába.

Nagyon erős Horváth Tamás szerint az idei Sztárban Sztár All Stars mezőnye Fotó: Bors

Sztárban Sztár: Horváth Tamás gyereke és családja a legfontosabb számára

Már csak párat kell aludni és újra a televíziókészülék előtt izgulhatnak kedvencükért a TV2 sikerműsorának rajongói. A Sztárban Sztár All Stars versenyzőinek névsora igazán nívós lett, Horváth Tamás szerint nagyon erős a mezőny. Az ötödik évad győztese most sem adja alább, újra győzni jött. A népszerű énekes elképesztő alázattal áll a feladat elé és most is, mint mindig családja biztosítja számára a háttérországot.

„Számomra szent és sérthetetlen a család, nagyon fontosak, belőlük táplálkozom a szó jó értelmében, ők az én váram – mondta érzelmesen a Borsnak Horváth Tamás.

Az életben számomra a legjobb, hogy élményeket gyűjthetünk együtt, mindent imádunk együtt csinálni, az utazás az egyik legnagyobb kedvencünk. Nagyon sokat köszönhetek a családomnak, a fogadott fiamnak, nagyon szeretem őt, rengeteget segít nekem, a nehezebb időszakokban is. Mindig kérdezik tőlem, hogy a nagykoncertek után milyen afterpartikat tartok, mondjuk egy teltházas Budapest Park után. Én? Hazamegyek sétáltatom a kiskutyámat, majd hátradőlök és nézek egy jó filmet Andival, a szerelmemmel, ha van még erőm és közben elalszom

– fejtette ki a Horváth Tamás felesége kapcsán.

Horváth Tamás koncertjein mindig „felszáll egy madár”

Az énekes azt is elárulta, hogy ő szereti a vidéki csendet, ezért is nem költözött fel a fővárosba.

„Földhöz ragadt pasas vagyok, szeretem, hogy nyugi van, szeretem a természetet, már nem tudom hány dalomat neveztem el egy madárról. Be kell valljam, imádom az életemet, nagyon hálás vagyok érte! Nem győzöm hangsúlyozni, hogy örülni kell minden apróságnak!”