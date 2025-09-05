Most érkezett: őrületes párbajjal veszi kezdetét a Sztárban Sztár All Stars második évada

Vasárnap este folytatódik az ország legnagyobb házibulija. Szeptember 7-én Tilla műsorvezetésével a Sztárban Sztár All Stars második évada lenyűgöző produkciókat és izgalmas pillanatokat ígér, hiszen 12 énekes küzd meg egymással a továbbjutásért.

Vasárnap veszi kezdetét a második évad / Fotó: Facebook/Sztárban Sztár

A hat párbaj az este folyamán így alakul:



• Király Viktor (Teddy Swims) – Dér Heni (The Cranberries)

• Nótár Mary (Cher) – Nagy Adri (Connie Francis)

• Vásáry André (DIMASH) – Wolf Kati (Psota Irén)

• Vavra Bence (Freddie Mercury) – Freddie (Elton John)

• Veréb Tomi (Horváth Tomi) – Kocsis Tibor (Marilyn Monroe)

• Völgyi Zsuzsi (Oszvald Marika) – Galambos Dorina (Dolly)



Elképesztő küzdelem várható vasárnap este, az erős mezőnyben pár voks is sorsdöntő lehet. A nézők szavazni az emelt díjas hívások mellett a TV2Play ingyenes applikációjával tudnak kedvenceikre.

A zsűri ugyan az adás során nem pontoz, csak véleményt mond, azonban nagyon fontos döntési helyzetbe kerül, amikor a párbajok véget érnek.



A párbajok során az a versenyző, akire a nézők több szavazatot adnak le, automatikusan továbbjut. A másik hat énekes sorsa a Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András és Hajós András alkotta zsűri, valamint a sztárvendégként az ítészek között helyet foglaló Hans Sigl kezébe kerül: ők ugyanis egy énekest a reményzónába juttathatnak.



A hegyi doktor sztárja, Hans Sigl is megérkezett Budapestre / Fotó: TV2



A párbajok eredménye és a zsűri reményzónás együttes döntése alapján a két legkevesebb szavazatot kapó versenyző búcsúzik. Ezen a ponton a négy megmaradt énekes sorsa kizárólag a nézőkön múlik: az adás végén kettőjük továbbjut, két ember számára pedig véget ér a megmérettetés. Így már az első adásban összesen négy énekesnek kell búcsút venni a Sztárban Sztár All Stars versenyétől. Éppen ezért érdemes az élő show elejétől szavazatokkal támogatni mindenkinek kedvenc előadóját.

Az énekesek gőzerővel készülnek a megmérettetésre, A hegyi doktor sztárja, Hans Sigl is megérkezett Budapestre, a visszaszámlálás elkezdődött, vasárnap jön az ország legnagyobb házibulija a TV2-n!





