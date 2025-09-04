Sztárban sztár: Nem hiszed el, mit meg nem tesz Till Attila és Liptai Claudia a műsorért!

Till Attila és Liptai Claudia már izgatottan várják a Sztárban Sztár All Strars legújabb évadát. Izgalmuk levezetésére pedig azt választották, hogy elfutnak egészen a TV2 stúdiójáig. Tilla és Claudia Instagramon osztották meg izgalmukat, nagyon várják a műsor legújabb évadját.

Till Attila és Liptai Claudia izgatotan várják az új évadot Fotó: Szabolcs László

„Tilla, hova futunk?” - kérdezte Claudia, mire Till Attila annyit válaszolt: „Félmaraton!” amire Liptai Claudia annyit felelt: „Akkor vedd át a magassarkúmat”. Nem ennyire vészesen a komoly a helyzet, a műsorvezetőért és a zsűritagért sem kell a rajongóknak aggódniuk, teljesen rendben lesznek az első élő adásra, mindössze egy kis viccről volt szó, ugyanis mozgóháttér előtt állva, egyhelyben futottak.

A Sztárban Sztár All Stars vasárnap este indítja meg a második évadát Dér Heni, Nótár Mary, Janicsák Veca, Muri Enikő, Szandi, Galambos Dorina, Nagy Adri, Völgyi Zsuzsi, Wolf Kati, Péterffy Lili, Nemazalány és Kozma Orsi, illetve Freddie, Veréb Tomi, Vavra Bence, Kocsis Tibor, Kállay-Saunders András, Király Viktor, Varga Viktor, Horváth Tamás, Vastag Csaba, Pintér Tibor, Vásáry André és Mészáros Árpád Zsolt fogják hétről hétre színesebbé tenni, újabb és újabb énekesek bőrébe bújva, a négytagú zsűri előtt.