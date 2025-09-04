Betegsége miatt döntött az életmódváltás mellett a Sztárban Sztár All Stars előadója: „...a szívritmuszavarokat is kimutatja”

Molnár Tibor Trap kapitány egy éve beszélt arról, hogy az egészségi állapota romlott, de mellőzi az orvosokat, mivel jól érzi magát. A zenész a Sztárban Sztár All Stars tavalyi évadadában is visszafogta már magát, mivel veszélyes lett volna, ha mindent beleadva nyomja végig a műsort. Azóta pedig életmódváltásának köszönhetően még jobban érzi magát.

Trap kapitány életét teljesen megváltoztatta a betegség (Fotó: Metropol)

„Durván életmódot változtattam, már nem dohányzom és semmi hasonlót nem csinálok. Nagyon igyekszem figyelni az alvásra, és vitaminokat is szedek, amik jót tesznek a szívemnek” – mesélte Trap kapitány a Metropolnak, aki hozzátette, hogy próbál egy egészségesebb intervallumban élni, mivel régen reggel hattól hajnal négyig talpon volt és dolgozott.

Jobban érzi magát Molnár Tibor a tavalyi önmagához képest

A nagy életmódváltás mellett a lelki békéjére is odafigyel a zenész, ezért is gondolja, hogy élete jobbra fordult az elmúlt időszakban. „Én azt érzem, hogy jobban vagyok, de biztos nem vagyok még makkegészséges, viszont az életmódváltás szerintem sokat segített” – mondta el Trap kapitány, és hozzátette, hogy még mindig nincsen szoros barátságban az orvosokkal.

Trap kapitány betegsége ellenére sem jár orvoshoz (Fotó: TV2)

A tavalyi megszólalásában is említést tett a loopstationről, amit elkezdett alkalmazni a szíve miatt, és azóta is ezzel a módszerrel készíti a zenéit. „Amikor beatboxolok, akkor a loopstationnel dolgozok, már csak azért is, hogy ne jöjjön vissza a betegség” – vallotta be Trap kapitány, miután az előadásairól is mesélt.

Nem érzi magát veszélyben Trap kapitány

Orvosi megerősítésem nincsen, csak annyi, hogy van egy fullos vérnyomásmérőm, ami a szívritmuszavarokat is kimutatja, és azt szoktam használni.

„Mostanság csak akkor mutat alacsony pulzust, amikor nagyon kialvatlan vagyok” – tette hozzá Molnár Tibor, aki bevallotta, hogy az elmúlt időszakban normálisan működik a szíve, és aggodalomra semmi ok.

Összegezve: Trap kapitány még mindig elutasítja az orvosi segítséget, de jobban odafigyel az életmódjára és kevésbé káros életet él, ami rengeteget segített számára. Sokkal jobbnak és boldogabbnak érzi magát a bőrében, de azt is elmondta, hogy nyilván félelemből is kényszerült rá, hogy megváltozzon, mivel nem akarja saját magát megijeszteni.