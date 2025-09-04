Betegsége miatt döntött az életmódváltás mellett a Sztárban Sztár All Stars előadója: „...a szívritmuszavarokat is kimutatja”

A zenész tavaly beszélt szívbetegségéről, ami miatt a Sztárban Sztár All Starsban is vissza kellett fognia magát. Molnár Tibor, ismertebb nevén Trap kapitány arról vallott, hogy azóta komolyabban veszi a lelki békéjét.
Molnár Tibor Trap kapitány egy éve beszélt arról, hogy az egészségi állapota romlott, de mellőzi az orvosokat, mivel jól érzi magát. A zenész a Sztárban Sztár All Stars tavalyi évadadában is visszafogta már magát, mivel veszélyes lett volna, ha mindent beleadva nyomja végig a műsort. Azóta pedig életmódváltásának köszönhetően még jobban érzi magát.
„Durván életmódot változtattam, már nem dohányzom és semmi hasonlót nem csinálok. Nagyon igyekszem figyelni az alvásra, és vitaminokat is szedek, amik jót tesznek a szívemnek” – mesélte Trap kapitány a Metropolnak, aki hozzátette, hogy próbál egy egészségesebb intervallumban élni, mivel régen reggel hattól hajnal négyig talpon volt és dolgozott.
A nagy életmódváltás mellett a lelki békéjére is odafigyel a zenész, ezért is gondolja, hogy élete jobbra fordult az elmúlt időszakban. „Én azt érzem, hogy jobban vagyok, de biztos nem vagyok még makkegészséges, viszont az életmódváltás szerintem sokat segített” – mondta el Trap kapitány, és hozzátette, hogy még mindig nincsen szoros barátságban az orvosokkal.
A tavalyi megszólalásában is említést tett a loopstationről, amit elkezdett alkalmazni a szíve miatt, és azóta is ezzel a módszerrel készíti a zenéit. „Amikor beatboxolok, akkor a loopstationnel dolgozok, már csak azért is, hogy ne jöjjön vissza a betegség” – vallotta be Trap kapitány, miután az előadásairól is mesélt.
Orvosi megerősítésem nincsen, csak annyi, hogy van egy fullos vérnyomásmérőm, ami a szívritmuszavarokat is kimutatja, és azt szoktam használni.
„Mostanság csak akkor mutat alacsony pulzust, amikor nagyon kialvatlan vagyok” – tette hozzá Molnár Tibor, aki bevallotta, hogy az elmúlt időszakban normálisan működik a szíve, és aggodalomra semmi ok.
Összegezve: Trap kapitány még mindig elutasítja az orvosi segítséget, de jobban odafigyel az életmódjára és kevésbé káros életet él, ami rengeteget segített számára. Sokkal jobbnak és boldogabbnak érzi magát a bőrében, de azt is elmondta, hogy nyilván félelemből is kényszerült rá, hogy megváltozzon, mivel nem akarja saját magát megijeszteni.
